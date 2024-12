4 Horas SSV Vila de Fronteira: Wilson ‘cantou’ de Galo e fez a pole

Wilson Galo, em Can-Am Bombardier, garantiu a pole-position para a BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira 2024. Luís Cidade, em Can-Am Maverick R, e Pedro Santinho Mendes, em carro igual, garantiram a segunda e a terceira posições, respetivamente, na grelha de partida. A partida para corrida, com a duração de quatro horas, está marcada para as 09h00 de amanhã, sábado.

Wilson Galo foi o único a precisar de menos de 9m30s para cumprir uma volta ao Terródromo de Fronteira na sessão que definiu a grelha de partida para a bp Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira. “Correu bem. Já há algum tempo que andávamos atrás disto. Felizmente, hoje, reuniram-se todas as condições e o resultado acabou por aparecer. Numa corrida de sprint, é sempre bom arrancar na frente. Conseguimos gerir mais a prova. Mas tenho grandes adversários ao meu lado e vamos ver como corre tudo amanhã. O carro está bom. Portou-se bem e vamos ver se assim continua durante a corrida. Estamos cá para tentar ganhar e vamos lutar por isso”, afirmou o piloto.

Apesar de queixar-se que “a viseira do capacete embaciava com facilidade”, Luís Cidade foi o segundo mais rápido nesta sessão, cedendo 11,544 segundos para Galo. Já o campeão nacional, Pedro Santinho Mendes, perdeu 20,598 segundos para o mais veloz do pelotão.

Num dia que amanheceu com o céu nublado, os pilotos entraram para a pista com o sol a dar uns ares da sua graça, encontrando, no terreno, condições muito boas para a prática da modalidade. A ausência de chuva, nos últimos dias, fez com que o terreno estivesse rápido e com bons níveis de tração.

Cumprido este derradeiro teste, as equipas voltam ao Terródromo de Fronteira no dia de amanhã, sábado, para a realização da bp Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira, que tem partida marcada para as 09h00 horas.