4 Horas SSV Vila de Fronteira: vários candidatos à vitória nos SSV | AutoSport

Pedro Santinho Mendes venceu as BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira em 2022 e o piloto do Can-Am volta a ter uma forte concorrência na 11.ª edição da prova.

Unicamente destinada aos SSV que competem sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, a 11.ª edição da BP Ultimate 4 Horas SSV anima o programa de Fronteira. Entre os 33 concorrentes estão praticamente todos os grandes nomes da categoria em Portugal, liderados pelo vencedor do ano passado, o ex-campeão nacional Pedro Santinho Mendes. O piloto do Can-Am, que agora é acompanhado por Mário Ourives, terá forte oposição no Terródromo de Fronteira, num pelotão onde estão outros antigos vencedores das 4 Horas SSV, como o campeão nacional em título, João Monteiro (Can-Am), prestes a partir para o seu primeiro Dakar, Bruno Martins (Polaris), António Ferreira (Quaddy) e nomes consagrados, como o jovem Gonçalo Guerreiro (Polaris) ou João Dias (Can-Am).

Destaque ainda para as presenças do primeiro vencedor da Baja Portalegre 500, o veterano António Bayona, num Can-Am, e do conhecido responsável técnico da Sports&You, Abel Fernandes, que partilha um Can-Am com os experientes António Coimbra e Luís Silva.

Horário BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

Sexta-feira, 1 de dezembro

11h45/13h45 – Treinos livres e cronometrados

Sábado, 2 de dezembro

09h00 – Partida BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

12h00 – Chegada BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

13h45 – Cerimónia de pódio