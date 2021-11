4 Horas SSV Vila de Fronteira: Triunfo dominador de João Monteiro | AutoSport

Após uma prova plena de garra, onde aliou a rapidez à resistência, e que comandou desde a primeira hora, João Monteiro foi o grande vencedor das 4 Horas SSV, num Can-AM X3, repetindo o triunfo de 2018.

A luta pelo segundo lugar esteve sempre ao rubro, particularmente na última hora, com diversas trocas de posição. Mas, cumpridos os 240 minutos de prova, o segundo posto foi mesmo conquistado pela dupla João Dias/Pedro Carvalho (Can-Am X3), à frente da tripla Sebastien Guyette, Fabrice Rousseau e Gonçalo Guerreiro (Can-Am XRS), autores da Pole Position, depois de um animado duelo em pista que durou até à última volta.

Bruno Martins (Can-Am X3) e a dupla constituída por Marco Pereira e Márcio Vieira (Can-Am Maverick) fecharam o “Top 5”, entre os 32 concorrentes classificados.

O piloto da Sharish Gin/South Racing contou com um Can-Am X3 perfeito e deixou o segundo classificado, os homens da SGS Car Racing, João Dias/Pedro Carvalho (Can-Am X3) a mais de uam volta. Terceiro lugar para a JB Racing de Sebastien Guyette/Fabrice Rousseau/Gonçalo Guerreiro (Can-Am XRS) que terminaram dois minutos mais atrás. Não muito longe, o quarto classificado, o homem da BRM Racing Team, Bruno Martins (Can-Am X3), que deixou o Can-Am Maverick X3 XRC de Marco Morgado Pereira e Márcio Gonçalves Vieira a cerca de uma volta.

Sexto posto para a Benimoto Racing com o Bombardier Can-Am Maverick de Sérgio Baptista, com o sétimo lugar a pertencer ao Can-Am Maverick de Nuno Rodrigues. Oitavo posto para o Can-Am X3 de Wilson Galo/Arnaldo Martins, com o top 10 a concluir-se com o Can-Am X3 de Diamantino Ferreira/Pedro Oliveirae o Bombardier X3 de Vítor Domingos.

