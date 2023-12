4 Horas SSV Vila de Fronteira: mudança de líder, João Monteiro na frente | AutoSport

As BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira tiveram uma mudança de líder com as primeiras paragens nas boxes. João Monteiro, ao volante do seu Can-Am, passou para a frente da prova e o campeão nacional SSV em título tem agora mais de dois minutos de vantagem sobre os anteriores líderes, os irmãos Gonçalo e Tiago Guerreiro (Polaris). Pedro Santinho Mendes (Can-Am), que partiu da pole position, continua no top 3.

A meio da corrida, com duas horas realizadas, Gonçalo Guerreiro (Polaris) rodava na frente logo após o arranque e liderava com mais de 40s de avanço sobre o vencedor do ano passado, Pedro Santinho Mendes (Can-Am). O campeão nacional SSV, João Monteiro (Can-Am), seguia na 3.ª posição a 56s do líder.

Tempos Oline – CLIQUE AQUI