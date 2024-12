4 Horas SSV Vila de Fronteira, Luís Cidade: “Fizemos uma boa corrida”

Luís Cidade foi destaque nas 4h SSV Vila de Fronteira, conseguindo uma confortável vitória, ajudada por um momento inesperado mesmo no final.

A fase inicial foi marcada pela desistência do autor da “pole position”, Wilson Galo, devido à quebra do veio do seu Can-Am, mas também pelo duelo que Pedro Santinho Mendes (campeão nacional em título) e Luís Cidade protagonizaram pela liderança.

Mas cumpridos 240 minutos de prova, foi Luís Cidade que conquistou a vitória. Um regresso ao lugar mais alto do pódio, depois do triunfo na edição de 2019. “Fizemos uma boa corrida. Não arranquei da melhor forma, perdi uma posição no início, mas consegui recuperar logo na segunda volta. Depois, apanhei o Pedro [Santinho Mendes]. Ele deixou-me, entre aspas, passar, senão íamos ficar os dois, provavelmente. Mas correu tudo bem. Gosto sempre de vir a Fronteira. Gosto da pista e o terreno estava espetacular”, sublinhou o jovem piloto da Can-Am Off-Road Portugal.

Na sequência de uma inesperada paragem na box, na última volta, Pedro Santinho Mendes caiu na classificação e quem herdou o segundo lugar foi Marco Pereira, com o piloto a sublinhar: “Foram boas surpresas: subir a terceiro na última volta e terminar em segundo já depois da bandeira de xadrez. Eu estava nas boxes a fazer a paragem obrigatória quando vi passar o [Beto] Borrego. Vi que ele ia devagar, que devia ir com algum problema. Quando voltei à pista, tentei ir buscá-lo e fui bem-sucedido. Fronteira é muito particular. Nós sabíamos que não éramos os mais rápidos, mas tínhamos de ter um ritmo constante e que faríamos as contas no fim. Assim aconteceu.”

Depois de uma carreira notável nos quads (só na Baja Portalegre 500 somou oito vitórias), Roberto Borrego tem apostado na categoria SSV e, em Fronteira, o alentejano conquistou um atribulado terceiro lugar. “Foi um dia bastante durinho”, começou por sublinhar. “Nas primeiras voltas andámos todos muito juntos e, numa passagem de água, ou numa poça de lama, dei um toque com a roda traseira e furei. Vim com o furo, durante muito tempo, até às boxes, tendo chegado já só na jante. Depois, consegui recuperar até quando faltava, mais ou menos, uma hora e meia. Infelizmente, tivemos mais um problema. Tive de reduzir a velocidade, gerir o carro até ao final, mas consegui terminar no pódio. Estamos todos de parabéns, a equipa, os meus patrocinadores, os meus amigos, a minha família, todo o pessoal que está na pista a puxar por nós. Foi um fim-de-semana agridoce, mas não deixa de ser um bom resultado.”

A dupla João Dias/Nelson Saramago terminou na quarta posição, enquanto Ricardo Domingues foi o quinto classificado. Fecharam o grupo dos dez primeiros as equipas Hélder Santos/Flávio Belo, João Paulo Gomes/Nuno Teles, Gil Sales/Martim Caldeira, Jorge Silva/Pedro Silva e António Coimbra.

E duas horas depois do término da corrida reservada aos SSV foi dada a largada para a 26ª edição da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, com a participação de 73 equipas, constituídas por quase três centenas de pilotos, de nove nacionalidades.