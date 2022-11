4 Horas SSV Vila de Fronteira: Luís Cidade faz a Pole-Position nos SSV | AutoSport

A sessão de treinos cronometrados da BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira colocou Luís Cidade (Can-Am) no topo da tabela de tempos, com o piloto de Matosinhos a largar na frente do pelotão de 45 concorrentes para a corrida de amanhã, a partir das 08h00.

O vencedor da edição de 2019 conseguiu percorrer o circuito de 16,4 quilómetros em 9m31,251s, deixando João Monteiro (Can-Am) a 5,073s. Pedro Santinho Mendes (Can-Am) foi o terceiro mais rápido, a 16,9s do autor da pole-position, enquanto Miguel Oliveira regressou oficialmente a Fronteira com o 17.º tempo nos treinos cronometrados. O piloto da RNF Aprilia no MotoGP, que corre na clássica alentejana acompanhado pelo pai, Miguel Oliveira, teve alguns problemas no seu Can-Am durante os treinos livres, mas mostra-se motivado para a corrida de amanhã.

A BP Ultimate 4 Horas SSV de Fronteira terá várias transmissões em direto, a partir das 07h45 deste sábado, nas páginas de Facebook e Instagram da prova e do Município de Fronteira.

