4 Horas SSV de Fronteira, João Monteiro: “corrida muito exigente do ponto de vista físico e técnico” | AutoSport

Pela segunda vez na sua carreira João Monteiro venceu as 4 Horas TT SSV na Vila de Fronteira. Aos comandos do Can-Am com as cores do Sharish Gin Racing Team o piloto de Azeitão repetiu o primeiro lugar de 2018.

Na sua nona edição e mais uma vez como parte integrante das 24 Horas TT Vila de Fronteira a prova recebeu 34 equipas apostadas em fechar de forma positiva o ano. Pela frente tinham os sempre exigentes 17 quilómetros de percurso que sofreu algumas alterações de pormenor face ao visto aquando da edição anterior em 2019.

Arrancando da segunda posição da grelha de partida o piloto da South Racing subiu ao comando do pelotão ainda no decorrer dos 60 minutos iniciais e não mais largou essa posição mesmo após um princípio de incêndio aquando de um dos reabastecimentos.

Rápido e perfeito na gestão da sua corrida, João Monteiro conseguiu mesmo na derradeira hora de corrida ultrapassar a ausência de direcção assistida no Cam-Am e fechou a os 240 minutos de corridas com 23 voltas cumpridas, uma de vantagem para os segundos classificados.

‘Foi uma corrida muito exigente do ponto de vista físico e técnico mas conseguimos mesmo vencer neste fecho de temporada. Viemos com esse objectivo e soube muito bem, apesar da dificuldade com a ausência de direcção assistida no final. Dedico esta vitória aos meus patrocinadores mas em especial também ao meu pai e ao meu padrinho, que tiveram um ano de dedicação a este projecto e mereceram o resultado. Agora…venha 2022!’

João Monteiro inscreveu assim o seu nome na lista de pilotos que dobraram vitórias na competição promovida pelo ACP Motorsport, ele que tinha também conseguido um segundo lugar lado a lado com seu pai numas das primeiras edições da competição.