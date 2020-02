27º Raide Paraíso TT de Góis: Campeão arranca na frente

Há dias de sorte e o campeão nacional SSV viu a estrelinha brilhar em Góis. Depois de muito ter suado para conquistar um merecido triunfo Pedro Santinho Mendes capotou já após ter passado a linha de tomada de tempo.

Entre os SSV a competição foi extremamente renhida, mas totalmente dominada por pilotos tripulando os excelentes Can-Am Maverick X3.

João Dias começou por ser o mais rápido no prólogo com um tempo canhão. Ganhou 5,6s a Luís Cidade que liderava um quarteto de pilotos separados por pouco mais de um seguindo: Pedro Carvalho, Cristiano Batista e Pedro Santinho Mendes.

Este último atacou fortíssimo no 2º setor e passou para a liderança. Dentro do mesmo minuto colocavam-se João Dias, Roberto Borrego e João Monteiro. No minuto seguinte estavam Nelson Caxias, Luis Cidade, Victor Santos e o belga Sebastien Guyette.

Na PEC 3 João Monteiro foi o mais rápido, mas apenas recuperou 5s ao campeão nacional. João Dias perdia o 2º lugar para João Monteiro e Nelson Caxias deixava a Sebastien Guyette o 6º lugar. Luis Cidade e Victor Santos Mantinham o 4º e 5º lugar.





No derradeiro troço João Dias voltou a ser o mais rápido. Ganhou 27s a Pedro Santinho Mendes, mas o piloto de Évora terminou a corrida com uma vantagem de 44s. João Monteiro deu um toque logo no início do troço e foi obrigado a abandonar. Nelson Caxias o 3º mais rápido conseguiu terminar no pódio por escassos 0,8 segundos face a Victor Santos bastante penalizado por ter sido forçado a ultrapassar Luís Cidade que rolou num ritmo mais lento devido a problemas de travões que, todavia, não o impediu de terminar em 5º lugar. O Cidade venceu a Classe Júnior enquanto Victor Santos triunfou entre os Veteranos.



Atrás dele ficou o também Júnior Gonçalo Guerreiro e o vice-campeão Pedro Carvalho que teve uma corrida marcada por diversos problemas. Em 8º lugar o belga Sebastien Guyette vencedor das 254 Horas TT de Paris triunfou na Classe Promoção. A nova Classe Stock teve como vencedor o brasileiro Cristiano Batista agora a ocupar o lugar que no ano passado era de Pedro Santinho Mendes. André Rodrigues num dos poucos Yamaha presentes foi o mais rápido a Classe TT2. Entre as senhoras triunfou a francesa Dorothe Ferreira. Nas navegadoras a vitória foi para a polaca Agnieszka Kowalska que esteve ao lado de Fabrice Rousseau. O Campeonato regressa a 27 de março data de arranque da Baja TT do Pinhal também pontuável para a Taça do Mundo.

António Maio regressa às vitórias

Um animado duelo travado na prova organizada pelo Góis Moto Clube entre os dois pilotos portugueses de duas rodas que dominaram a última década acabou por pender para António Maio em Yamaha que tinha começado por ser o mais rápido no prólogo. Mário Patrão em KTM terminou a etapa inaugural na liderança, mas a jornada fechou com uma excelente recuperação por parte de António Maio que terminou a corrida com 46s de vantagem. O derradeiro lugar de pódio foi extremamente disputado entre Daniel Jordão e Martin Ventura agora companheiros de equipa. Venceu o Campeão nacional pela escassa margem de 10s enquanto o jovem Martim triunfou na Classe TT1 e Júnior. O vice-campeão 2019 Salvador Vargas e o Campeão Rallye Raid Bruno Santos, ambos em Husqvarna terminaram nas posições seguintes separados por dois segundos. Outros vencedores em Góis foram Micael Simão em KTM na classe Promoção, Domingos Santos em AJP na Classe TT3, Óscar Miguel Teixeira em Beta na Classe Veteranos e Bruna Antunes em KTM entre as senhoras.