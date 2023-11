25ª edição das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira é para a semana | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a grande festa do todo o terreno nacional, a 25ª edição das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, que se realizam entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro e voltam a animar a vila alentejana num fim de semana que vai misturar convívio e competição, atraindo milhares de entusiastas e as melhores equipas europeias do TT de Resistência.

Um espetáculo que também inclui as populares 4 Horas SSV Vila de Fronteira, que normalmente abrem o espetáculo no Terródromo de 16,4 quilómetros.

Este ano, a equipa francesa liderada por Laurent Poletti vai defender o seu título em Fronteira, enquanto Pedro Santinho Mendes fará o mesmo na prova dos SSV.

Esta 25ª edição das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira terá um programa especial no fim de semana de 1 e 2 de dezembro (sexta-feira e sábado) pois o Município de Fronteira e a organização do ACP vão promover um festival no Terródromo de Fronteira, com a atuação de bandas e músicos consagrados. Na sexta-feira (1 de dezembro), o cartaz inclui Quim Barreiros, Hybrid Theory e Wet Bed Gang. No sábado (2 de dezembro), os Xutos & Pontapés são os cabeças de cartaz, num dia que também terá atuações de David Antunes, Smells Like the 90s e DJ Carlos Manaça.

A festa do todo-o-terreno em Portugal terá este ano uma efeméride especial: os 25 anos das 24 Horas TT Vila de Fronteira, cuja primeira edição foi disputada em 1998. Além do lançamento de um livro comemorativo sobre o evento, a edição deste ano promete um fim de semana de particular animação

O Município de Fronteira criou um circuito de transportes públicos para o festival, com ida e volta, para que não tenha de se preocupar em levar automóvel. O preço dos bilhetes para o festival é de 12€ para sexta-feira, 14€ para domingo ou 20€ para os dois dias.

O acesso às zonas de restauração e zonas espetáculo é gratuito, como habitualmente.

24H TT Vila de Fronteira, 24th to 27th November 2022 – Photo: Paulo Maria / ACP