24h TT Vila de Fronteira: Carro n.º1 mantém-se na liderança, após três horas

Na segunda posição era o carro º 22 de Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. PROTO A.C.NISSAN – Cat.E), a 2m36,894s, seguidos do carro nº 21 de Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (PRO PULSION ORYX – Cat.E), a 2m54,619s. A completar o top 5 tinhamos Igors Skoks /Rudolfs Skoks /Arvis Pikis no carro nº 6 (Mitsubishi Pajero – Cat.E), a 1 volta e Adrien Favarel/Manuel Aires/ Jéremie Warnia/Alexandre Ré (MMP BUGGY – Cat.E), a 1volta.

No arranque da quarta hora de prova nas 24h TT Vila de Fronteira era o carro nº1 de Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso(MMP BUGGY – Cat.E) que seguida na liderança. tal como fez no início da segunda hora de prova.

