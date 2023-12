24h TT Fronteira, Mickael Pisano: “Andei três horas a fundo! Tenho um carro fantástico e dei tudo!” | AutoSport

Uma prova de 24 horas decidida por… menos de três minutos. O Fouquet Nissan do português Manuel Aires, que foi acompanhado pelos franceses Mickael Pisano, Jérémy Warnia e Jean-Luc Ceccaldi, venceu a BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, num dos finais mais emocionantes da história de 25 anos da prova do ACP. Largos milhares de pessoas encheram a vila alentejana. Poucos minutos depois de ganhar a BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira de forma emocionante, Mickael Pisano batia no capô do seu Fouquet Nissan para tentar controlar a adrenalina. “Andei três horas a fundo! Tenho um carro fantástico e dei tudo! Estou mesmo muito orgulhoso por ganhar aqui em Fronteira”, afirmava o piloto francês.

