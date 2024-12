24h TT de Fronteira: Nona Sinfonia da Família Andrade

Ainda ontem em conversa com Mário Andrade, o patrono da família mais vitoriosa da história das 24 Horas TT Vila de Fronteira, este nos revelava que este triunfo a acontecer seria de grande importância para si e para a sua família, dado que foi precisamente há 20 anos que se estreou Alexandre Andrade, na altura com 19 anos, agora com 39, e assim foi, com Alexandre Andrade a obter a sua oitava vitória, dobrando os quatro triunfos do pai.

Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E) venceram com uma volta de avanço para Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), numa liderança que chegou à quinta hora da corrida e que se estendeu até à bandeira de xadrez, com Mário Andrade, naturalmente muito emocionado com o triunfo.

Terceiro lugar para Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), os vencedores de 2017, eles que já tinham ficado em segundos em 2005, 2015 e 2018, terceiro em 2008 (Igors Skoks). Sempre muito consistentes e com um carro bem preparado para estas 24 horas, os letões mantêm-se como uma das forças a ter em conta em qualquer edição desta prova. Chegaram ao quarto posto na terceira hora de prova, subiram ao terceiro na sexta, andaram maioritariamente entre o 3º e 4º postos e terminaram mais uma vez no pódio, bem classificados.

Quarto posto para os vencedores dos Challenger/T3, Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3 Rally), que terminaram a 6 voltas dos vencedores, ficaram perto do pódio da prova, depois de um forcing na 22ª hora os ter levado ao pódio à geral, que perderam já perto do final, mas o triunfo nos Challenger estava mais do que assegurado face ao avanço para os segundos classificados, Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), que terminaram no quinto lugar da geral a uma volta dos vencedores da sua classe.

A equipa composta por Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3 Rally) foi também naturalmente a melhor totalmente lusa em pista.

Nos Challenger o triunfo foi , como já referimos, para Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3 Rally) que não ficaram longe do pódioi à geral, tertminando as 108 voltas ao Terródromo de Fronteira com duas voltas de avanço para Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Can Am MMP T3 X3 1000 Turbo). Terceiro lugar para Jorge Cardoso/Alexandre Cardoso/Marco Cardoso (Can-Am Maverick), três voltas mais atrás, seguindo-se Jérome Destringuez/Charles Roches/Hervé Crevecoeur/Benoit Pepe (Can-Am Maverick) na mesma volta

Daniel Pereira/Bruno Oliveira/Duarte Mendes/Pedro Silva (BRP Can Am Maverick X3) foram sétimos na frente da equipa totalmente feminina composta por Beatriz Assunção, Carolina Santos, Margarida Pereira, Paula Moura e Bianca Silva (Can Am X3 1000 Turbo) oitavas, na frente de Gustavo Moura/Gustavo Neto Moura/Maria Luis Gameiro/Gonçalo Neto Moura (MMP T3 Rally) que tiveram alguns problemas durante a prova. Entre as equipas totalmente lusas terminaram ainda Filipe Carvalho/António Carmona/Alexandre Mota/Gonçalo Godinho/Diogo Mota (Bombardier Can-Am Maverick).

Na classe Stock, os mais semelhantes aos veículos de série o triunfo foi para João Lourenço/Américo Santos/Carina de Castro/Igor Santos (Nissan Navara D22) com 98 voltas, menos duas que a equipa da Prolama, que contou com o regresso ao volante do Campeão Nacional de Todo-o-terreno há 20 anos, em 2004, Rui Sousa, aqui acompanhado por Georgino Pedroso, Michael Braun e Paulo Oliveira na Isuzu D-Max. Terceiro lugar para Sarah Senders/Twan Langenberg/Flávio Alves/Enno Hortulanus (Nissan Navara) nove voltas mais atrás, seguindo-se Simão Comenda, Feliciano Neto, Nuno Lazarim e Valter Campos (Nissan Navara D22) e ainda Reto Grossrieder/Michel Sahli/Nuno Leandro (Isuzu D-Max) e Pieter De Backere/Anthony De Backere/Steve De Backere/Diogo Vieira/Paulo Correia (Isuzu D-Max).

Na Promoção A, triunfo para Diogo Rogério, André Luís, Luis Ferreira, Bruno Custódio e Lucas Subtil (Suzuki Jimny) com 85 voltas, segundo lugar para Luis Silva, Nuno Melo, José Pinto e Bruno Paixão (Suzuki Jimny) a 20 voltas, terceiro Henrique Azenha, João Azenha, José Silva e Edgar Esteves (Nissan Pathfinder) a 22 voltas. Terminaram ainda Luis Bento, Bruno Bento e Hugo Dias (Lada Niva), Humberto Costa, Francisco Martins, João Martins e Luís Gonçalves (Suzuki Grand Vitara) e Joaquim Seiça, Ricardo Sismeiro, Gonçalo Fernandes e Pedro Ruivo (Suzuki Vitara).

Na Promoção C, triunfo de Johannes Senders/Stijn Van Erp/Marcelo Paulino/Sjoerd De Bijl (Nissan Patrol GR), que somaram 93 voltas, mais uma que Rui Gonçalves/Kala Senders/Marco Beumer/Yvet Senders (Nissan Terrano I) a 1 volta com João Vicente/André Vicente/Hugo Calado/Carlos Palma (Nissan Terrano I) em terceiro a 3 voltas.

Na luta particular da Promoção B entre a Peugeot 504 e a Renault 4L, o triunfo foi para a Peugeot 504 Pickup de Joaquim Serrão, Luis Silva, Diogo Silva, Luis Lino e João Pinheiro com 55 voltas menos 13 que a Renault 4L de Samuel Lima, André Fonseca, Mário Batista e Ivo Fernandes.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

A evolução da classificação hora a hora…

Classificação com 1h00 De Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E).

2️⃣º Adrien Favarel/Manuel Aires/ Jéremie Warnia/Alexandre Ré (Mmp Buggy – Cat.E), A 1m08,325s

3️⃣º Gustavo Moura/Gonçalo Neto Moura/Maria Luis Gameiro/Gustavo Moura (Mmp T3 Rally – Cat.Challenger), A 1m53,693s

4️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E), 2m12,165s

5️⃣º Sébastien Guyette/Alexandre Beaujon/Stephane Gilissen/Killian Gilissen (Can-Am Maverick – Cat.Challenger), A 2m34,241s

Classificação com 2h00 de Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E), 2m12,165s

2️⃣Gustavo Moura/Gonçalo Neto Moura/Maria Luis Gameiro/Gustavo Moura (Mmp T3 Rally – Cat.Challenger), A 31,183s

3️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 42,939s

4️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2m54,619s

5️⃣º Adrien Favarel/Manuel Aires/ Jéremie Warnia/Alexandre Ré (Mmp Buggy – Cat.E), A 4m14,849s

Classificação com 3h00 de Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E)

2️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E), A 2m36,894s

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2m54,619s

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 1 Volta

5️⃣º Adrien Favarel/Manuel Aires/ Jéremie Warnia/Alexandre Ré (Mmp Buggy – Cat.E), A 1v

Classificação com 4h00 de Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E)

2️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E), A 3m41,224s

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta

4️⃣º Denis Olivet Patrice Couillet Pierre Couillet Fernando Malatesta Fernando Ferrand (Can-Am X3 – Cat.E), A 1 Volta

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 1 Volta

Classificação com 6h00 de Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1m48,286s

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 1 Volta

4️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 2 Voltas

Classificação Com 7h00 de Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 2 Voltas

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 4 Voltas

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 2 Voltas

5️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 4 Voltas

Classificação com 7h00 de prova | 24 Horas TT Vila de Fronteira

1️⃣º Alexandre ANDRADE/Cédric DUPLE/Yann MORIZE/Florent CHARVOT (M.M.C. PROTO A.C.NISSAN – Cat.E).

2️⃣º Rui CARNEIRO/Claude FOURNIER/Laurent POLETTI/Ronald BASSO (MMP BUGGY – Cat.E), a 2 voltas

3️⃣º Louis LAUILHÉ/Pierre LAUILHÉ/ Lucas LAMBERT (PRO PULSION ORYX – Cat.E), a 4 voltas

4️⃣º Amândio ALVES/João SILVA/Márcio REIS/Rogério REIS (MMP T3 Rally), a 2 voltaS

5️⃣º Igors SKOKS/Rudolfs SKOKS/Arvis PIKIS (Mitsubishi Pajero – Cat.E), a 4 voltas

Classificação com 9h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 10h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 4 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 11h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 4 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 6 Voltas.

Classificação com 12h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 13h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 2 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 4 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 7 Voltas.

Classificação com 14h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 4 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 7 Voltas.

Classificação com 15h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 2 Voltas.

4️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 4 Voltas.

Classificação com 16h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 4 Voltas.

Classificação com 18h00 De Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

5️⃣º Marco Martins/Marco Marques/José Martins (Nissan Proto Pp), A 7 Voltas.

Classificação com 20h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas.

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), A 4 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), A 7 Voltas.

Classificação com 21h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), a 2 Voltas.

3️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), a 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), a 3 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), a 4 Voltas.

Classificação Com 22h00 De Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), A 5 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), A 8 Voltas.

Classificação Com 23h00 De Prova | 24 Horas Tt Vila De Fronteira

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas.

3️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), A 5 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), A 9 Voltas