24H de Fronteira, 6ª hora: alternância na frente, Alexandre Andrade líder

No fim da sexta hora de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 mantinha a liderança, com 1m48s de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vencedores de 2017, os homens da equipa Tempo 24, liderados por Igors Skoks no Mitsubishi Pajero #6 passavam a ocupar a terceira posição, a 1 volta da frente.

Findo o primeiro quarto de corrida, as equipas que mantêm o principal ascendente e se têm alternado na frente são Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 e o MMP Buggy #1 de Rui Carneiro.

Nos Challenger, liderança de Amândio Alves no MMP T3 Rally Challenger com uma volta de avanço para Filipe Marques (Can Am MMP T3 X3 1000 Turbo) com Jérome Destringuez (Can-Am Maverick Challenger) a mais uma volta.

No Stock, João Lourenço (Nissan Navara D22 Stock) lidera com Georgino Pedroso (Isuzu D-Max) a 2 voltas, e Simão Comenda (Nissan Navara D22 Stock) a 4 voltas.

Na Promoção A, a equipa de Joaquim Seiça (Suzuki Vitara) lidera com uma volta de avanço para André Luis (Suzuki Jimny A)

Na Promoção B, Joaquim Serrão e a sua Peugeot 504 Pickup lidera com quatro voltas de avanço para Samuel Lima (Renault 4L) e finalmente na Promoção C, Cláudio Carapeta (Bowler Wildcat Proto) seguem na frente com João Vicente (Nissan Terrano I) a uma volta.

Recordando o filme da corrida quanto aos lugares da frente, no final da primeira hora de prova a liderança estava na posse da equipa de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 que tinha nessa altura 1m08s de avanço para o MMP Buggy #7 de Manuel Aires com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro e na liderança da Challenger. Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan já tinha subido para quarto depois de um mau arraque de corrida onde apesar da pole, perdeu várias posições no arranque da corrida.

Uma hora depois era o MMP Buggy #7 de Manuel Aires que liderava, com 1m12s de avanço para Alexandre Andrade, com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro a 1m30s.

No final da terceira hora, Alexandre Andrade já tinha passado para a frente, com cerca de um minuto na frente de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 com o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, 1m23s mais atrás.

Mais uma hora, mais uma troca de posição com Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 a passar de novo para a frente, desta feita com significativo avanço para Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22. Terceiro lugar para o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, a quase quatro minutos do segundo classificado, com as margens a acentuarem-se na frente, decorridas que estavam 20/21 voltas ao Terródromo de Fronteira.

Ao cabo de cinco horas de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 voltou à liderança, com quase dois minutos de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vindo de trás, Amândio Alves, no MMP T3 Rally #4 passavam para a frente dos Challenger e para o terceiro lugar da geral, a 1 volta dos líderes.

