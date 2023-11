24 Horas TT Vila de Fronteira: Zonas Espetáculo e Camping | AutoSport

O circuito da 25.ª edição da prova BP Ultimate 24 horas TT Vila de Fronteira, e da 11ª edição BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira, terá três Zonas Espetáculo (ZE) e uma Zona Camping (ZC).

Este ano está prevista uma nova Zona de Espetáculo (ZE2), conseguida com a generosidade do proprietário do terreno. Assim, a Zona Espetáculo 1 (ZE1) situa-se junto à reta da meta, sendo que este ano voltamos a permitir o acesso do público ao corredor em frente às boxes; a Zona Espetáculo 2 (nova), junto à estrada N243 (Fronteira/Monforte), serve apenas para estacionamento e observação da prova. O acampamento só é permitido na zona Camping 1 do Monte do Cego da ZE3, próximo da segunda passagem da ribeira Grande.

Este espaço é bastante grande, com cerca de 10 hectares, e permite uma zona Camping e outra apenas para o público, utilizando o estacionamento indicado no layout. Este espaço dispõe de WC (nos bares existe uma chave para algumas casas de banho destinadas às senhoras), apoio de bares e um posto de primeiros socorros (ambulância dos bombeiros).

Os terrenos definidos para o campismo e estacionamento não têm qualquer tipo de intervenção, visto tratarem-se de terrenos inseridos em programas agrícolas. Desta forma, e devido à forte possibilidade de chuva, é possível que as acessibilidades e os estacionamentos se tornem difíceis.

Os interessados em permanecer na ZC e ZE deverão imperativamente seguir as seguintes regras:

Providenciar os meios necessários para foguear em segurança (apenas na ZC). O corte de árvores é proibido.

É proibido circular com viaturas na zona camping (autos ou motos) desde o início da prova até ao final da mesma (a circulação de viaturas, sobretudo à noite, perturba os pilotos com o possível encandeamento provocado pelos faróis).

Providenciar recipientes para lixo e não deixar resíduos no local.

Não ultrapassar os limites da zona, definidos por marcações efetuadas pela organização (rede ou fita plástica).

Respeitar as instruções fornecidas pelos elementos da organização e/ou da GNR.

A presença de viaturas em qualquer outro local que não os definidos pelo organizador é proibida e poderá ser considerado “invasão de propriedade privada”, situação prevista e punida pelos artigos 191º, 212º e 213º do Código Penal.

Quem desejar adquirir lenha, pode fazê-lo através deste contacto (966 459 549).

Zonas Espetáculo (ZE) e Zona Camping (ZC):

Zona Espetáculo 1



(clique na imagem para fazer download do plano em PDF)

Zona Espetaculo 2 + Zona Camping





(clique na imagem para fazer download do plano em PDF)

Zona Espetaculo 3 + Zona Camping





(clique na imagem para fazer download do plano em PDF)

Localização e acessos às ZEs e ZC:

ZE1 Fronteira- Reta da Meta

A ZE1 situa-se em frente às Boxes, e permite observar parte da reta da meta e uma sequência de curvas, com um novo salto. Como referido, este ano voltamos a permitir ao público o acesso ao corredor situado em frente às boxes.

Acesso: A partir de Fronteira, deve estacionar a viatura na Zona Industrial ou junto à estação de caminhode-ferro e escola, e dirigir-se a pé em direção às Boxes pelo asfalto que se situa a sul das mesmas, seguindo as indicações da Organização e elementos da GNR que se encontram no local (ver Layout da ZE1).

ZE 2 – “Herdade Grande”

Situa-se junto à N243, local onde o circuito se aproxima desta nacional. Zona rápida com boa visibilidade, o espaço permite estacionamento e bom local, uma espécie de anfiteatro. No local existe bar e WC, não é permitido camping.

Acesso: Desde Fronteira seguir direção Monforte ou IP2 Portalegre, de Monforte seguir as indicações para Fronteira ou Avis.

ZE 3 e ZC 1 – “Monte do Cego”

O circuito sofreu uma alteração, desde 2019, para permitir que o público aceda a este local sem atravessamentos do circuito. Neste local está disponível, um espaço de campismo e um outro para o público, onde é interdito colocar viaturas, que utiliza o parque de estacionamento existente nas proximidades (ver desenho). Em caso de muita chuva a circulação neste espaço é difícil, sobretudo para veículos convencionais e veículos pesados.

Acesso: Desde Fronteira seguir por estrada municipal direção Cabeço de Vide, cerca de 5 km após a rotunda à saída de Fronteira. Para quem vem de Alter do Chão ou Portalegre, segue pela estrada de Cabeço de Vide para Fronteira.

Horário

Dia 1

24 Horas – treinos livres – 09h30 / 11h30 e 17h15 / 18h30

24 Horas – treinos cronometrados – 14h00 / 17h00

4 Horas – treinos livres e cronometrados – 11h45 / 13h45

Dia 2

Partida das BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira – 09h00

Final das BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira – 13h00

Partida das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira– 15h00

Dia 3

Chegada das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira – 15h00

Faça download do plano “Onde Ver” completo aqui — Download

As 24 Horas TT Vila de Fronteira são hoje uma referência no mundo dos desportos motorizados, para tal muito contribui o público que ano após ano visita Fronteira e que de uma forma responsável assiste ao espetáculo proporcionado pelos inúmeros concorrentes. Infelizmente, nem todos compreendem a consequência de atos poucos ponderados e que podem de alguma forma colocar em risco a continuidade do evento.

Não deve ser esquecido de que o circuito atravessa várias propriedades privadas, e só com a colaboração dos proprietários é possível a realização do evento. Ano após ano são confrontados com a destruição de pastagens, árvores e cercas; ainda assim continuam a permitir que se utilizem os terrenos para a uso do público, embora com limitações e regras mais apertadas e compreensíveis. Para este ano, por motivos vários, que se prendem sobretudo com questões agrícolas, só estão disponíveis dois espaços para o público, referidos em cima.

Agradecemos que assistam ao espetáculo em segurança e que permaneçam nas áreas definidas para o público, e apenas nessas, todos os locais não referidos como Zonas Espetáculo ou Camping são locais proibidos.