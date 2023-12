24 Horas TT Vila de Fronteira: um dos finais mais emocionantes da história da prova | AutoSport

Não há memória de uma prova de Fronteira ser resolvida nos últimos minutos, e ainda menos quando é um erro de cálculo que faz atirar a toalha ao chão uma das equipas candidatas à vitória. O triunfo foi para a equipa inscrita pelo português Manuel Aires, que além de Aires e Pisano também incluía os franceses Jérémy Warnia e Jean-Luc Ceccaldi, que passou para a frente na penúltima das 104 voltas que fez ao Terródromo, num dos finais mais emocionantes de sempre na prova do Automóvel Club de Portugal. Quando estavam cumpridos 23h45m, os franceses Laurent Poletti, Franck Cuisinier, Ronald Basso e Adrien Favarel pareciam estar a caminho da segunda vitória consecutiva em Fronteira, depois de terem liderado grande parte da prova, mas a equipa MMP calculou mal a quantidade de gasolina necessária para o último turno de condução e Poletti teve de diminuir o andamento nas duas últimas voltas, para garantir que chegava ao final. Numa pista com 16,4 quilómetros, isso significou a ultrapassagem decisiva de Pisano, que viria a terminar com 2m37s de vantagem após 1.440 minutos de corrida. Manuel Aires, natural de Alfândega da Fé, está emigrado em França há 30 anos e compete em Fronteira desde 2019. “Nas 24 Horas de Paris ficámos em segundo, mesmo no limite, a menos de dois minutos do primeiro. Agora foi a nossa vez!”, afirmou, apontando para o céu.

