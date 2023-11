24 Horas TT Vila de Fronteira/público: direitos e deveres… | AutoSport

As 24 Horas TT Vila de Fronteira são hoje uma referência no mundo dos desportos motorizados, para tal muito contribui o público que ano após ano visita Fronteira e que de uma forma responsável assiste ao espetáculo proporcionado pelos inúmeros concorrentes. Infelizmente, nem todos compreendem a consequência de atos pouco ponderados e que podem de alguma forma colocar em risco a continuidade do evento.

Por isso o ACP relembra que o circuito atravessa várias propriedades privadas, e só com a colaboração dos proprietários é possível a realização do evento. Ano após ano são confrontados com a destruição de pastagens, árvores e cercas; ainda assim continuam a permitir que se utilizem os terrenos para uso do público, embora com limitações e regras mais apertadas e compreensíveis. Para este ano, por motivos vários, que se prendem sobretudo com questões agrícolas, só estão disponíveis dois espaços para o público, referidos em cima: “Agradecemos que assistam ao espetáculo em segurança e que permaneçam nas áreas definidas para o público, e apenas nessas, todos os locais não referidos como Zonas Espetáculo ou Camping são locais proibidos”, diz o ACP.