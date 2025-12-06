24 Horas TT Vila de Fronteira: Portugueses dão luta aos franceses

A 27ª bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira está a confirmar ser uma das mais emblemáticas corridas de resistência da Europa, capaz de reunir mais de 300 pilotos e largos milhares de pessoas ao longo do percurso.

As primeiras horas foram dominadas pela equipa portuguesa formada por Luís Cidade/João Monteiro/Mário Franco/Pedro Santinho Mendes.

Ao início da tarde, as boxes começaram a agitar-se com as últimas verificações (pressão de pneus, testes de iluminação e outros acertos) para a grande aventura. Pouco depois, os 81 veículos começaram a tomar o seu lugar na grelha de partida, era uma vista verdadeiramente impressionante com carros a preencher toda a reta da meta. Nessa altura, viam-se sorrisos e reinava a boa disposição entre pilotos, mecânicos, managers, entre os quais estava João Ferreira, que esteve em Fronteira antes do Dakar, e patrocinadores, que aproveitaram para imortalizar o momento junto dos seus carros, todos eles decorados de forma exuberante.

Foi num ambiente vibrante que os pilotos deram início à 27ª bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, uma maratona que coloca à prova a resistência de pilotos e máquinas, e houve quem não tivesse aguentado muito. A corrida ainda estava no início e já havia equipas nas boxes com problemas mecânicos.

Na partida, Laurent Poletti (MMP Buggy) surpreendeu Luís Cidade (Can-Am Maverick R), que largava da pole, e assumiu o comando. Essa vantagem durou pouco e, no final da primeira volta, era o piloto português quem liderava, com 30 s de avanço. A luta entre os dois foi emocionante, com o francês recuperar o primeiro lugar, mas a ser novamente ultrapassado por Luís Cidade, que admitiu “o ritmo era muito rápido, talvez não fosse o mais indicado para uma prova de resistência”.

Concluídas as primeiras três horas, os carros da categoria E, com as especificações técnicas FIA e do Campeonato de Endurance francês, estavam na frente. A equipa portuguesa Luís Cidade/João Monteiro/Mário Franco/Pedro Santinho Mendes (Can-Am Maverick R) liderava com 8m.46 de vantagem sobre o segundo classificado. “A partida não correu muito bem, mas a meio da primeira volta já estava na frente. Imprimi um andamento bastante forte e fui ganhando tempo ao Poletti, mas nas ultrapassagens ele arriscou mais, recuperou terreno e chegou a ultrapassar-me. Depois, forcei novamente o ritmo e recuperei a liderança”, explicou Luís Cidade, que fez o primeiro turno de condução.

Em cima das três horas deu-se um golpe de teatro com a paragem da equipa Laurent Poletti/Ronald Basso/Tiago Reis (MMP Buggy) por falta de gasolina. Essa falha permitiu à equipa luso-francesa Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Nicola Cassiede (AC Nissan Proto) assumir o segundo lugar. “É um terreno complicado, mas estamos a andar depressa e a cumprir o nosso plano. Perdemos três minutos devido a problemas elétricos. Vamos manter um ritmo vivo até final”, disse Nicola Cassiede.

A equipa Gustavo Moura/Maria Luís Gameiro/Luís Carneiro/Gonçalo Moura/Gustavo Moura (Can-Am Maverick) subiu ao terceiro lugar da geral e primeiro da categoria Challenger.

Com o anoitecer aumentaram as dificuldades, foi a altura de os pilotos mais experientes assumirem o volante e avançarem para a noite de Fronteira. A troca de pilotos deu uma animação extra à zona de boxes, que mais parecia uma feira iluminada pelas luzes dos carros e das lanternas na cabeça dos mecânicos. Do lado de fora, as tendas de apoio eram espaços de restauração, onde a cozinha francesa desafiava os churrascos portugueses. Isto é Fronteira.

A emoção vivida nas primeiras horas com a luta pelas posições secundárias deixa antever uma corrida disputada até às 15h00 de amanhã, altura em que termina mais uma edição desta clássica do todo-o-terreno.

Consulte as classificações em direto: CLIQUE AQUI

A 27ª bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira tem três Zonas Espetáculo, onde o público pode observar em segurança o desenrolar da prova. Esses locais têm zonas de restauração e casas de banho. Existe também uma Zona Camping.

Programa

Domingo, dia 7 de dezembro

15h00 – Chegada da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

16h15 – Cerimónia de Pódio