24 Horas TT Vila de Fronteira: Mecânica hipotecou resultado da família Reis | AutoSport

Uma avaria na Caixa de velocidades da Toyota Hilux logo na primeira volta das 24 Horas TT Vila de Fronteira hipotecaram qualquer resultado do Team Transfradelos na corrida, mas não retiraram equipa de prova, “afinal ser parte da festa que encerra o Todo-o-Terreno Nacional é sempre o primeiro motivo” que leva a família Reis à vila alentejana (mais ainda quando a corrida comemorava 25 anos). E assim foi mais uma vez.

As coisas haviam começado bem – a pole position alcançada qualificação, com Tiago Reis, Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, a registar o melhor tempo que garantia sair na frente da grelha de partida.

O pior chegou já com a contagem do relógio das 24 horas a decorrer, na primeira volta, com a caixa da Toyota a ceder e obrigará a equipa a parar. “Frustrante porque até trazíamos ambição de andar na frente e se possível melhorar o terceiro lugar de 2022, mas estas provas são assim” disse Tiago Reis no final. Se qualquer resultado ficou hipotecado ali, a participação e diversão que a prova habitualmente proporciona ainda a tempo de se vivenciar…

Foram necessárias 8 horas para reparar a caixa mas a equipa voltou à pista, já noite dentro, para completar a corrida. “Foi um grande trabalho de toda estrutura e dos nossos mecânicos, que conseguiram reparar o problema e fazer-nos voltar já para lá das 8 horas de corrida” contou o campeão nacional de Todo-o-Terreno. E foi também muito o público que aguardou a reparação e saudou o regresso da família ao terródromo de Fronteira. “Agradecer o entusiasmo e o carinho das pessoas, que nos incentivaram a regressar à corrida. E Voltamos, porque esta é uma prova que fazemos família, um fim-de-semana em que nos mudamos para cá com filhos e netos, para nos divertir” disse Avelino Reis, o patriarca da família, que partilhou a condução com os filhos Tiago e Edgar e com o genro Daniel.

No final foram 51 voltas ao traçado e a vontade de para o ano. “Fronteira é sempre festa e gostamos de cá estar” rematou Avelino Reis. De Fronteira o Team Transfradelos trouxe o troféu da vitória na categoria T1.