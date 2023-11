24 Horas TT Vila de Fronteira: Lista de Inscritos | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos para a 25ª edição das 24 Horas TT Vila de Fronteira, que se realizam no próximo fim de semana. São vários os destaques na longa lista de inscritos, onde não faltam muitos dos ‘habitués’ da prova. A família Andrade, recordista de triunfos, marca novamente presença, sendo que em termos nacionais as presenças de maior destaque vão para o Campeão de Portugal de TT, Tiago Reis, Ricardo Porém, Hélder Oliveira, Alexandre Ré, por acaso esta dupla na mesma equipa, Rui Sousa e Ricardo Sousa, pai e filho regressam a Fronteira, e como é habitual, uma equipa somente de senhoras, o Suzuki Jimny de Sílvia Reis, Carla Gameiro, Cristela Marto, Paula Marto. Estão inscritos 318 pilotos e 79 carros. Veja a lista.

