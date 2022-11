24 Horas TT Vila de Fronteira: Laurent Poletti ‘repete’ 2005, portugueses no pódio com a família Reis | AutoSport

Caiu o pano sobre mais uma edição das 24 Horas TT Vila de Fronteira com o triunfo a ir para Laurent Poletti, que repete o seu triunfo de 2005, agora ao lado de Franck Cuisinier, Ronald Basso e Adrien Favarel (MMP X4 Turbo), que venceram em Fronteira.

Segundo lugar para os luso-franco-belgas, Sebastien Guyette, Antoine Vitse, Olivier Devos e Marco Pereira (Can-Am X3) com o terceiro lugar a ficar na posse de dos portugueses Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva conseguiram colocar a sua Toyota Hilux #6 no terceiro lugar do pódio.

Uma grande corrida da equipa portuguesa que com um andamento muito consistente, só não chegou’ para os dois veículos da frente, um da Categoria E e outro, um SSV T3. No pódio, como se percebe, venceu um veículo da Categoria E, no segundo lugar fica um T3 e no terceiro, um T1.

E o resultado poderia ter sido ainda melhor, se não fosse um arreliador problema mecânico ainda na noite de sábado, com o motor a falhar, perdendo só aí cerca de três voltas nas boxes, para a reparação do problema.

Quarto posto para outra equipa lusa, Amândio Alves, João Silva, Márcio Reis e Rogério Reis (MMP), autores também de uma grande corrida.

Quinto posto para Jorge Cardoso, Marco Cardoso, Alexandre Cardoso e João Oliveira (Can Am Maverick), terminando na frente de três equipas francesas, Thibaud Darroux, Benjamin Favre, Jedidia Favre (MMP Can Am X3 1000 Turbo), Larroque Pascal, Brun Jacky, Pierre Lachaume, Jean Philippe Beziat (Can Am X3), Jean-Luc Dumas, Samuel Dumas, Benjamin Lidon, Dominique Arcas (Can-Am X3 Turbo).

Nono lugar para Filipe Marques, Ricardo Martins, Anthony Seu, William Campbell (Can-Am X3 4000 Turbo), que tiveram um percalço na fase inicial da prova, capotaram, mas arranjaram o carro e chegaram ao fim no top 10. Notável.

A fechar o top 10, ficaram Nicolas Dubernet, Patrick Durand, Bastien Dubourdieu (G.B.R Nissan).

11º posto para a equipa franco-italiana, Alain Perreau, Franck Brouard e Paolo Bacchella, num Can-Am X3 XRS.

As três equipas do pódio são também as vencedoras das três categorias, E, T3 e T1. A equipa vencedora à geral, de Laurent Poletti (MMP X4 Turbo) venceu a Categoria E, a de Sebastien Guyette, onde está o português Marco Pereira (Can-Am X3) venceu o T3 e a Família Reis triunfou nos T1.

Na 12ª posição da geral os vencedores da Categoria C, Ismael Margarido, André Serrano, Filipe Galveias e Dino Canha (SEAT DCR). O triunfo na Categoria A foi para os 24º da geral, Joaquim Seiça, Paulo Soares, Luis Pedro Alves e Gonçalo Fernandes (Suzuki Vitara).

No T2 o triunfo foi para os 27º da geral, Pieter Backere, Julien Demuynck, Pieter-Jan-Michiel Cracco e Steve Backere (Isuzu D Max). Na 32ª posição da geral ficam os vencedores do T4, Pascal Rollet, Christophe Girard, Delphine Crosse (Can Am X3 XRS)

Por fim, a categoria dos grandes heróis de Fronteira, que são todos, mas uns mais do que outros: a categoria B foi ganha por Manuel Barreto, Rodrigo Daniel, Hugo Batista e João Paulo Oliveira (Citroen AX).

Pelo caminho com muitos problemas no seu Proto AC Nissan ficaram Alexandre Andrade, Cedric Duple, Yann Morize e Florent Charvot, que depois de terem andado na frente na fase inicial da prova foram ciando na classificação até desistir na manhã de domingo.

Tempos Online – CLIQUE AQUI