24 Horas TT Vila de Fronteira: Festa do TT está de volta

Cerca de três centenas e meia de pilotos, de nove nacionalidades, em representação de 105 equipas, vão participar, no próximo fim-de-semana, na 26ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira. Muitos milhares de espetadores são esperados na grande festa do todo-o-terreno nacional, uma organização do Automóvel Club de Portugal.

Foi, em 1998, que, pela primeira vez, a vila alentejana de Fronteira acolheu uma prova de todo-o-terreno única, em Portugal, e que rapidamente ganhou o estatuto de uma das mais emblemáticas corridas de resistência da Europa. Vinte seis anos depois, centenas de pilotos de diferentes gerações e proveniências, com mais ou menos experiência e preparação, de amadores a consagrados, continuam a não resistir ao desafio que representa a participação numa prova com a duração de 1.440 minutos ininterruptos, disputada numa dura e seletiva pista de terra, com 16,41 quilómetros de extensão.

Para a 26ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira estão inscritas 105 equipas, divididas pelas provas de automóveis (75) e SSV (30), num pelotão com cerca de 350 pilotos de nove nacionalidades.

O programa da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira inclui, pelo 12º ano consecutivo, as 4 Horas SSV, a disputar na manhã de sábado, enquanto a partida para as 24 Horas TT tem partida marcada para as 15h00 do mesmo dia.

Franceses e portugueses entre os favoritos

As lutas entre as melhores equipas portuguesas e as formações oriundas do Campeonato de França da especialidade, muitas delas com protótipos especificamente construídos para as provas de Resistência, ou com os competitivos SSV da categoria T3, têm marcado a competição que tem como palco o Terródromo de Fronteira.

O ano passado, Manuel Aires, acompanhado de três pilotos franceses, estreou-se no lugar mais alto do pódio. O português, natural de Alfândega da Fé, está emigrado em França há 30 anos e regressa com o objetivo de reeditar a vitória. No próximo fim-de-semana, conta também com o reforço do aveirense Alexandre Ré, um dos mais conceituados nomes da modalidade.

Muita expetativa, igualmente, para a equipa de Mário Andrade, que é a recordista de triunfos em Fronteira. A formação constituída por Alexandre Andrade, Cédric Duplé, Yann Morize e Florent Charvot procura regressar aos sucessos, um resultado que lhe escapa desde 2021.

Já da distante Letónia volta a viajar mais um crónico candidato à vitória: o Mitsubishi Pajero de Igor Skoks, Rüdolfs Skoks e Arvis Pikis, um trio que venceu a prova do ACP, em 2017.

Se no plano meramente teórico, tendo em conta os meios e a experiência, estas são as equipas que podem ser consideradas como favoritas, a verdade é que a prova de Fronteira é sempre fértil em surpresas e normalmente decidida pela resiliência dos pilotos e pela resistência das mecânicas. Por isso, não são de descurar outros candidatos à vitória, ou não fossem estes os 1.440 minutos mais duros do TT em Portugal.

A história de Fronteira também se faz de estórias de superação

Com objetivos muitos diferentes, igualmente destaque para as emblemáticas participações de concorrentes que há muitas edições têm também contribuído para a popularidade e história de sucesso da prova. É o caso da famosa Peugeot 504 Pick-up inscrita por Joaquim Serrão, um dos carros mais populares do público; bem como a Renault 4L oriunda do Cadaval, inscrita pela equipa de Samuel Lima; ou mesmo para a participação do Yves Morize, um francês com 80 anos de idade que, mais uma vez, volta à prova disputada no Alto Alentejo. De regresso está Telmo Pinão, um atleta paralímpico português que, após um acidente, em 2002, durante uma competição, abraçou o paraciclismo, representando Portugal em diversas competições internacionais, incluindo os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024. Com uma carreira marcada pela superação, Telmo mantém uma forte ligação ao todo-o-terreno, estando de regresso à prova.

Por outro lado, duas equipas totalmente femininas também aceitaram o desafio da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira: Maria João Sequeira, Teresa Serrano, Rafaela Carriço e Filipa Realinho, bem como Beatriz Assunção, Carolina Santos, Margarida Pereira, Paula Moura e Bianca Silva.

Santinho Mendes defende título nos SSV

Exclusivamente destinada aos SSV que competem sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, a 12ª edição da BP Ultimate 4 Horas SSV anima o programa de Fronteira. Entre as três dezenas de equipas inscritas estão consagrados pilotos da categoria, liderados pelo campeão nacional, em título, Pedro Santinho Mendes. O piloto do Can-Am terá forte oposição no Terródromo de Fronteira de nomes como os de Roberto Borrego, Luís Cidade, Hélder Santos, João Dias ou mesmo de Luís Portela de Morais, também conhecido por uma brilhante carreira no rugby.

Horário BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

Sexta-feira, 6 de dezembro

09h30/11h30 – Treinos livres (todas as categorias)

14h00/17h00 – Treinos cronometrados (categorias Ultimate, Stock, Challenger, SSV e Promoção E)

15h00/17h00 – Treinos cronometrados (categorias Promoção A, B, C e D)

17h15/18h30 – Treinos livres todas as categorias

Sábado, 7 de dezembro

09h00 – Partida da BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

15h00 – Partida BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

Domingo, 8 de dezembro

15h00 – Chegada BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

16h15 – Cerimónia de pódio

Horário BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

Sexta-feira, 6 de dezembro

11h45/13h45 – Treinos cronometrados

Sábado, 7 de dezembro

09h00 – Partida BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

13h00 – Chegada BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

13h45 – Cerimónia de pódio