24 Horas TT Vila de Fronteira: Andrade Competition na pole-position, à procura da ‘nona sinfonia’

A luta pela pole-position foi discutida ao segundo, o que deixa antever um duelo emocionante para a 26ª edição das bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira. A equipa Andrade Competition, constituída por Alexandre Andrade, Cédric Duple, Yann Morize e Florent Chavot foi a mais rápida da sessão e garantiu o primeiro lugar da grelha de partida.

Agora, vão à procura da nona vitória para os ‘Andrade’: “Este era o nosso objetivo. Sair do primeiro lugar é a melhor forma de começar a corrida”, reconhece Alexandre Andrade. Mas o luso francês não tem dúvidas: “Adversários, como o Laurent Poletti, são muito rápidos. No entanto, o plano passa por andar ao nosso ritmo, sem entrar em loucuras”. O objetivo é claro: consolidar o estatuto de equipa com mais triunfos em Fronteira.

O segundo tempo ficou para a formação de Rui Carneiro, Laurent Poletti, Ronald Basso e Claude Fournier, em MMP T3 Rally, que cedeu escassos 1,218 segundos para o AC Proto. Laurent Poletti admite que a estratégia para a corrida está bem definida. “Queremos chegar a primeiro logo no início, andar muito depressa nas primeiras três voltas e, depois disso, começar a gerir o andamento e a corrida”, afirmou o gaulês.

Já o segundo MMP T3 Rally, tripulado por Adrien FAVAREL, Manuel AIRES, Jéremie WARNIA e o aveirense Alexandre RÉ ficou com o terceiro melhor tempo, quase a meio minuto de distância.

Os lugares cimeiros da grelha de partida foram definidos logo no início da sessão de treinos cronometrados. Cédric Duple, da Andrade Competition, foi o piloto escolhido para registar o melhor tempo da formação luso-francesa. Bastou uma volta lançada para conseguir o melhor tempo e, de seguida, a equipa colocou o carro na box à espera de ver o que faria a concorrência. Os dois MMP T3 Rally que se colocaram logo atrás do AC Proto também rodaram muito pouco, numa clara estratégia de poupança das respetivas mecânicas. Além disso, as equipas sabem que, com o passar do tempo, a pista torna-se mais lenta e é essencial tentar andar o mais depressa possível nos minutos iniciais.

A partida para a 26ª bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira está agendada para este sábado, dia 7 de dezembro, às 15 horas.