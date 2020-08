24 HORAS TT VILA DE FRONTEIRA ADIADAS DEVIDO À COVID-19

O ano de 2020 trouxe-nos um conjunto de desafios difíceis e inesperados. A evolução da pandemia e as respostas encontradas para a combater, fizeram recair sobre toda a atividade humana uma nuvem de desânimo e incerteza, forçando-a a adaptar-se para garantir a sua continuidade.

As 24 Horas de TT – Vila de Fronteira e as 4 Horas SSV – Vila de Fronteira são a grande festa do Todo o Terreno em Portugal e um evento com dimensão internacional que proporciona aos participantes e ao público um fim de semana de convívio em torno da modalidade que tanto amam.

O cumprimento rigoroso do conjunto de normas e orientações em vigor, emanadas pela Direção Geral de Saúde, para prevenir a transmissão do vírus SARS-CoV 2, desvirtuariam globalmente este evento que junta milhares de pessoas. Por seu turno, a ausência desse cumprimento rigoroso colocaria em causa a saúde pública, bem como o esforço e sacrifício que todos temos vindo a realizar ao longo dos últimos meses.

Desta forma, fica adiada a realização da 23ª Edição das 24 Horas TT – Vila de Fronteira e a 9.ª Edição das 4 Horas SSV – Vila de Fronteira para o ano de 2021.

As 24 Horas TT – Vila de Fronteira são, como se disse, a grande festa do Todo o Terreno em Portugal. Será num clima festivo e de convívio que voltaremos, nos dias 25 a 28 de novembro de 2021, a partilhar o terródromo de Fronteira para levarmos a cabo grandes e renovadas edições das 24 Horas TT – Vila de Fronteira e das 4 Horas SSV – Vila de Fronteira.