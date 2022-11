24 Horas TT Vila de Fronteira (9 horas): Alexandre Andrade a caminho da nona? | AutoSport

Depois de uma queda para o 13º lugar na segunda hora de prova o Proto AC Nissan #22 de Alexandre Andrade, Cedric Duple, Yann Morize e Florent Charvot já está, à passagem da nona hora de prova no topo da classificação das 24 horas de Fronteira, e já levam significativo avanço para Franck Cuisinier, Laurent Poletti, Ronald Basso e Adrien Favarel ( MMP X4 Turbo) eles que foram várias vezes líderes até às sete horas de prova. Já sabemos, não é por acaso que Alexandre Andrade e os seus ‘partenaires’ já venceram oito vezes a prova, pelo que não é de admirar a posição, mas é notável a sua boa ligação a Fronteira. Claro que é muito cedo para atirar foguetes, muito menos em Fronteira, mas se tiver que gastar dinheiro numa aposta não pense muito…

Sebastien Guyette, Marco Pereira, Antoine Vitse e Olivier Devos, no Can-Am X3 T3 são terceiros a 3 voltas, na frente dos melhores portugueses, da Toyota Hilux #6, Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, que rodam a cerca de dois minutos e meio da equipa à sua frente.

Vitor Conceição, Mário Oliveira, Nuno Pires e Filipe Carvalho (Sevengear Nissan V6) rodam em quintana frente de Jorge Cardoso, Marco Cardoso, Alexandre Cardoso e João Oliveira (Can Am Maverick) seguindo-se o G.B.R Nissan de Nicolas Dubernet, Patrick Durand e Bastien Dubourdieu (Can Am Maverick) e a fechar o top 10 o MMP de Amândio Alves, João Silva, Márcio Reis e Rogério Reis (MMP), Alain Perreau, Franck Brouard e Paolo Bacchella (Can-Am X3 XRS) e Johan Senders, Alexandre Mota e Erp Stijn (Nissan Navara)