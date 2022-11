24 Horas TT Vila de Fronteira (4 horas): Luta franco-belga, família ‘Reis’ em quinto | AutoSport

Após quatro horas da 24ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, são os franceses que continuam na frente, mas alguma coisa mudou no pódio. Lideram agora a corrida os franceses Laurent Poletti, Franck Cuisinier, Ronald Basso e Adrien Favarel em MMP X4 Turbo, com 29.993s de avanço para os belgas que vieram do quarto posto, Sebastien Guyette e Oliver Devis, o francês Antoine Vitse e o português Marco Pereira (Can-Am X3).

Terceiro lugar para Thibaud Darroux/Benjamin Favre/Jedidia Favre (MMP Can Am X3), mas longe, cerca de sete minutos mais atrás.

A noite já caiu em Fronteira, e depois duma má partida e uma fase inicial de corrida complicada, Alexandre Andrade, Cedric Duple, Yann Morize e Charvot (Nissan AC Proto) já são quartos a pouco mais de oito minutos dos líderes.

No quinto posto estão ainda os portugueses Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva (Toyota Hilux), que a pouco e pouco se chegam mais à frente, mas estão uma volta atrás de Alexandre Andrade. Nesta altura havia quatro T3 no top 10, o T1 dos portugueses e três Grupo E e um C, a Nissan Navara de Johan Senders, Erp Stijn e Alexandre Mota.

Depois de terem rodado no quinto posto e sido a melhor equipa totalmente lusa, Paulo Marques, Alexandre Ré e João Ramos (MMP T3 Ford) tiveram problemas e pararam com cerca de duas horas de corrida.

