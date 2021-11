24 Horas TT Vila de Fronteira/4 horas: ‘Andrades’ já na frente | AutoSport

Ao cabo de quatro horas de corrida o AC Nissan Proto #22 de Alexandre Andrade/Cedric Duple/Yann Morize/Florent Charvot já estão na liderança, a que chegaram à terceira hora de corrida. Depois de ter saído na terceira posição para a corrida, no final da primeira hora eram quartos, assim se mantiveram duas horas, subindo depois à liderança. O Fouquet #8 de Francis Balocchi/Nicolas Martin/Benjamin Bujon/Laurent Fouquet é segundo depois de ter feito as primeiras três horas na terceira posição. O BMW Propulsion #14 da PRK Sport Rally Team de Adam Bomba/Lukasz Zoll/Mikolaj Otto/Jacek Sobon e Pedro Dias da Silva começou a corrida na frente, esteve por aí duas horas, mas depois baixaram à quinta posição, subindo na quarta hora para o terceiro lugar da geral, já novamente em recuperação. O MMP Can-Am Rally Raid #40 de Rui Carneiro/João Ferreira/Ricardo Porém/Manuel Porém é para já a melhor equipa totalmente portuguesa, no quarto lugar.

Quinto posto para o Can Am XRS X3 #43 de Sebastien Guyette/Fabrice Rousseau/Antoine Vitse/Gonçalo Guerreiro. Terminaram a segunda hora em segundo, mas caíram para sexto na terceira.

Sexto posto para o Mitsubshi Pajero #10 de Avelino Reis/Tiago Reis/Edgar Reis e Daniel Silva, que começaram de 13º e têm vindo a fazer uma boa prova. Eram já oitavos no final da 1ª hora, mantiveram a posição na segunda, mas na terceira subiram para o segundo lugar da geral caindo depois para sexto com as passagens nas boxes. Estes altos e baixos vão sempre suceder e só têm maior relevâncias já nas últimas horas de corrida.

Sétimo posto para o Nissan Overdrive #5 de André Bastet/Richard Bastet/Mathieu Gauchard, que começaram em 12º, caíram para 17º no final da primeira hora, mas neste momento já são 7º da geral.

A fechar o top 10, duas equipas com aspirações a bons resultados: o Fouquet Nissan #37 de Blandine Mérafina/Wilfried Mérafina/Gregory Fargier/Gregory Fargier têm sido regulares (9º, 6º, 7º, 8º) e a equipa Tempo 24h que já ganhou a prova, com os letões Igor Skoks/Rudolf Skoks, começaram em 15º e foram subindo na classificação,sendo já nonos classificados.

Tempos Online – CLIQUE AQUI