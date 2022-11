24 Horas TT Vila de Fronteira (23 horas): Portugueses no pódio, família Reis sempre a subir | AutoSport

A cerca de uma hora do final da corrida, boas notícias para os portugueses já que Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva conseguiram colocar a sua Toyota Hilux #6 no terceiro lugar do pódio e agora só com uma hecatombe perdem a posição. Uma grande corrida da equipa portuguesa que com um andamento muito consistente, só não chegou’ para os dois veículos da frente, um da Categoria E e outro, um SSV T3.

Na frente mantêm-se Laurent Poletti, Franck Cuisinier, Ronald Basso e Adrien Favarel (MMP X4 Turbo), que estão muito perto de se estrearem a vencer em Fonteira. Os luso-franco-belgas, Sebastien Guyette, Antoine Vitse, Olivier Devos e Marco Pereira (Can-Am X3) são segundos a quatro voltas da frente, no quarto posto rodam Amândio Alves, João Silva, Márcio Reis e Rogério Reis (MMP), tÊm a pódio a cinco voltas, seguem-se Jorge Cardoso, Marco Cardoso, Alexandre Cardoso e João Oliveira (Can Am Maverick), Thibaud Darroux, Benjamin Favre, Jedidia Favre (MMP Can Am X3 1000 Turbo), Filipe Marques, Ricardo Martins, Anthony Seu, William Campbell (Can-Am X3 4000 Turbo), Larroque Pascal, Brun Jacky, Pierre Lachaume, Jean Philippe Beziat (Can Am X3), Jean-Luc Dumas, Samuel Dumas, Benjamin Lidon, Dominique Arcas (Can-Am X3 Turbo) e a fechar o top 10, Nicolas Dubernet, Patrick Durand, Bastien Dubourdieu, (G.B.R Nissan).

Com muitos problemas, Alexandre Andrade, Cedric Duple, Yann Morize e Florent Charvot (Proto AC Nissan) caíram para a 12ª posição nas últimas horas.

Mais portugueses, Johan Senders, Erp Stijn e Alexandre Mota (Nissan Navara) são 13º na frente de Ismael Margarido, André Serrano, Filipe Galveias e Dino Canha (SETA DCR), Nuno Tordo, Georgino Pedroso, Michael Braun, José Familiar (Mitsubishi Pajero) são 15º na frente de Vasco Rebelo, Ricardo Mendonça, Miguel Marques, Bruno Marques (Nissan NPM Proto).

A equipa onde milita o Campeão de Portugal e Europeu de TT, João Ferreira, Paulo Rui Ferreira, Jorge Monteiro, David Monteiro e Douglas Silva (Nissan Navara 8) são 17º na frente de Rui Malha, Raúl Demétrio, Rui Silva, José Baptista (Nissan Navara D22), Sérgio Matos, Alfredo Barros, Agostinho Rocha, António Ferreira e Manuel Correia (Nissan Navara) e fechar o top 20 estão Nuno Coelho, Gonçalo Gameiro e Sergio Cruz (Nissan Pick-Up).