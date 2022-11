24 Horas TT Vila de Fronteira (20 horas): Família Reis muito perto do pódio | AutoSport

Com 20 horas de corria e a quatro do fim, nas 24 Horas TT Vila de Fronteira, na frente continuam Franck Cuisinier, Laurent Poletti, Ronald Basso e Adrien Favarel (MMP X4 Turbo), agora com cinco voltas de avanço agora Sebastien Guyette, Marco Pereira, Antoine Vitse e Olivier Devos, no Can-Am X3 T3 com o Proto AC Nissan #22 de Alexandre Andrade, Cedric Duple, Yann Morize e Florent Charvot, a cair para terceiro o que sucedeu nas últimas duas horas. Com os três primeiros separados por cinco e oito voltas, respetivamente, só mesmo problemas mecânicos ou incidentes, que são sempre de esperar em Fronteira, podem mudar as coisas, pois agora já não se trata de performance, mas sim fugir aos problemas.

Desde a 11ª hora que a equipa de Alexandre Andrade se atrasou, e agora são Franck Cuisinier, Laurent Poletti, Ronald Basso e Adrien Favarel (MMP X4 Turbo), que com cinco voltas de avanço têm a faca e o queijo na mão face a Sebastien Guyette, Marco Pereira, Antoine Vitse e Olivier Devos, no Can-Am X3 T3.

No quarto posto está desde a 14ª hora a Toyota Hilux #6 de Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva. Tiveram uma passagem pelo terceiro lugar entre a 12ª e 13ª hora, chegaram a estar a duas voltas dos líderes, mas depois caíram para o quarto lugar onde estão agora, mas com uma grande diferença, pois estão na mesma volta que o só a um minuto do Proto AC Nissan #22 de Alexandre Andrade, e apanhá-los parece poder suceder a qualquer momento.

O MMP de Amândio Alves, João Silva, Márcio Reis e Rogério Reis é quinto a cinco voltas dos adversários à sua frente, logo a seguir estão Jorge Cardoso, Marco Cardoso, Alexandre Cardoso e João Oliveira (Can Am Maverick), no oitavo lugar Johan Senders, Alexandre Mota e Erp Stijn (Nissan Navara) e Nuno Tordo, Georgino Pedroso, Michael Braun e José Familiar, com o Mitsubishi Pajero da Promo C, estão agora em 14º a três voltas do Top 10.