24 Horas TT Vila de Fronteira/20 horas: Equipa ‘Andrade’ a caminho de mais um triunfo…se não houver surpresas | AutoSport

A equipa luso-francesa liderada por Alexandre Andrade que triunfou nas últimas duas edições que se realizaram das 24 Horas TT Vila de Fronteira, e que tem um total de sete triunfos no Terródromo da vila alentejana, viu hoje o sol nascer com três voltas de vantagem para os segundos classificados, que entretanto já aumentaram para quatro. Como se percebe, o oitavo triunfo está à vista!

Depois de quatro líderes diferentes nas primeiras oito horas de corrida das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, a competição esteve bem animada para pilotos e público, pois mantinha-se a incerteza na frente da corrida.

Contudo, mais problema, menos problema, em Fronteira quase sempre tudo funciona como azeite na água, vem sempre ao cimo. E nesse contexto Alexandre Andrade/Cedric Duple/Yann Morize/Florent Charvot no competitivo AC Nissan Proto #22 lideram confortavelmente na frente de Francis Balocchi/Nicolas Martin/Benjamin Bujon/Laurent Fouquet, no Fouquet #8.

A melhor equipa totalmente portuguesa roda no terceiro lugar, a de Rui Carneiro/João Ferreira/Ricardo Porém/Manuel Porém no MMP Can-Am Rally Raid #40, a seis voltas dos líderes. Michele De Nora/Paolo Bacchella/Michele Cinotto/Pietro Cinotto (Mini All4-Racing) #2 são quartos uma volta mais atrás, com Patrick Prot/Romain Prot/Hervé Lhoste no Nissan Oryx #31 na mesma volta.

Sexto posto para Amândio Alves/Rogério Reis/João Silva/Márcio Reis (MMP Rally Raid #4), a oito voltas da frente, com André Bastet/Richard Bastet/Mathieu Gauchard (Nissan Overdrive) a nove voltas no sétimo lugar. Oitavo posto para Laurent Poletti/Ronald Basso/Franck Cuisinier/Jeremy Lourenço (MMP X4 Turbo) a 10 voltas, nono posto para Dominique Arcas/Emanuel Ramos/Jean Luc Dumas/Samuel Dumas (Fouquet Buggy) a 11 voltas, e a fechar o top 10 nova equipa totalmente lusa, a de Víctor Conceição/Nuno Pires/Filipe Carvalho (MMP Rally Raid) a 13 voltas.

Recuando um pouco, o top 3 que se manteve durante aproximadamente duas horas sofreu nova alteração à entrada das 16 horas de prova, quando o Mini ALL4-Racing de Paolo Bacchella voltou ao terceiro posto. No entanto, a vantagem para o quarto classificado (o MMP Can-Am 100% Português, com R. Carneiro /J. Ferreira/R. Porém/M. Porém) era mínima.

Quando o sol começou a despertar na prova-rainha de resistência de TT em Portugal, a equipa de Rui Carneiro estava de volta ao terceiro posto. Mas houve muitos avanços e recuos.

Se as equipas que estão neste momento no pódio foram sempre muito regulares, mais atrás nem por isso.

O AC Nissan Proto de Alexandre Andrade só andou no quarto lugar na fase inicial da corrida, o Fouquet de Francis Balocchi, chegou a passar pela liderança e fixou-se no segundo lugar, o MMP Can-Am Rally Raid de Rui Carneiro/João Ferreira/Ricardo Porém/Manuel Porém começou mal mas recuperou e foi chegando perto até se ficar nos lugares do pódio, o Mini All4-Racing de Michele De Nora deixou-se atrasar um pouco de início, caí para lá do top 20, mas recuperaram e chegaram ao quarto lugar, o Nissan Oryx de Patrick Prot fizeram uma recuperação de 12º, 9º, 8º voltaram a cair para 18º mas neste momento estão no quinto lugar. O MMP Rally Raid de Amândio Alves/Rogério Reis/João Silva/Márcio Reis andou pelo 21º lugar, foram ganhando posições e são agora sextos.

No pólo oposto, por exemplo a PRK Sport Rally Team, de Adam Bomba/Lukasz Zoll/Mikolaj/Otto Jacek Sobon/Pedro Dias Da Silva, chegou a liderar com o buggy BMW Propulsion, ao cabo de duas horas de corrida, mas caíram para quintos na terceira hora, sétimo depois e são agora apenas 15º.

Outra equipa azarada foi a família Reis, onde milita o Campeão de Portugal de Todo o Terreno, Tiago Reis, que está acompanhado por Avelino Reis, Edgar Reis e Daniel Silva no Mitsubshi Pajero. Chegaram a rodar no segundo lugar, na terceira hora, mas são agora 29º depois de um capotamento sem consequências físicas.

Outra equipa que tem dado cartas em Fronteira, a Tempo 24h com o Mitsubishi Pajero dos letões Igors Skoks e Rudolf Skoks e realizar uma prova pobre. Começaram em 16º, recuperaram até ao oitavo lugar, mas depois tiveram problemas e neste momento são 55º. Também Rui Marques/Tiago Alexandre/João Oliveira e António Mendes, (Nissan Navara D21(, chegaram a ser oitavos, mas estão agora na 63ª posição.

