24 Horas TT Vila de Fronteira (2 horas): Trio francês nos lugares do pódios | AutoSport

Decorridas que estão as primeiras duas horas da 24ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, há três equipas francesas na frente, seguidas por uma belga, com a melhor portuguesa a surgir somente na quinta posição.

Lideram a corrida lideram a corrida os franceses Wilfried Mérafina, Mattéo Mérafina, Grégroy Fargier e Sébastien Rousseaux (Fouquet Nissan) com cerca de 20 segundos de avanço para os seus compatriotas Thibaud Darroux/Benjamin Favre/Jedidia Favre (MMP Can Am X3), com

Laurent Poletti, Franck Cuisinier, Ronald Basso, Adrien Favarel (MMP X4 Turbo) em terceiro já a 55s.

Quarto posto para os belgas Sebastien Guyette e Oliver Devis, o francês Antoine Vitse e o português Marco Pereira (Can-Am X3) a pouco mais de um minuto.

Quinto posto para a melhor equipa totalmente lusa, Paulo Marques, Alexandre Ré e João Ramos MMP T3 Ford).

Quem liderou inicialmente foram Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva (Toyota Hilux) mas atrasaram-se e agora rodam em sexto a uma volta da frente.

roda um Promo E na frente, mas os T3 estão a dar cartas com seis T3 no Top 10, face apenas um T1 (Tiago Reis) e três Promo E. É muito cedo para prognósticos, mas os primeiros sinais estão dados.