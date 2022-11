24 Horas TT Vila de Fronteira (18 horas): estreia a vencer para Franck Cuisinier, Laurent Poletti, Ronald Basso e Adrien Favarel? | AutoSport

À passagem da 18ª hora de corrida das 24 Horas TT Vila de Fronteira na frente estão agora Franck Cuisinier, Laurent Poletti, Ronald Basso e Adrien Favarel (MMP X4 Turbo), com quatro voltas de avanço para o Proto AC Nissan #22 de Alexandre Andrade, Cedric Duple, Yann Morize e Florent Charvot, o que já sucede desde a 11ª hora, quando a equipa de Alexandre Andrade se atrasou, perdeu a liderança e numa hora cedeu duas voltas para os novos líderes, com a diferença a alargar-se durante a noite, estabelecendo-se em quatro voltas na 14ª hora, numa altura em que o Proto AC Nissan #22 de Alexandre Andrade perdeu mesmo o segundo lugar para Sebastien Guyette, Marco Pereira, Antoine Vitse e Olivier Devos, no Can-Am X3 T3, recuperando a posição na 16ª hora.

A equipa belga é agora terceira duas voltas mais atrás e no quarto posto está desde a 14ª hora a Toyota Hilux #6 de Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva. Tiveram uma passagem pelo terceiro lugar entre a 12ª e 13ª hora, chegaram a estar a duas voltas dos líderes, mas depois caíram para o quarto lugar onde estão agora.

O MMP de Amândio Alves, João Silva, Márcio Reis e Rogério Reis é sexto a dois minutos e meio da quinta posição, Jorge Cardoso, Marco Cardoso, Alexandre Cardoso e João Oliveira (Can Am Maverick) estão cerca de uma volta mais atrás na sétima posição e Johan Senders, Alexandre Mota e Erp Stijn (Nissan Navara) são oitavos uma volta mais atrás.

Nuno Tordo, Georgino Pedroso, Michael Braun e José Familiar, com o Mitsubishi Pajero da Promo C, estão em 13º a duas voltas do Top 10.