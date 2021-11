24 Horas TT, regressam os ‘Jogos em Fronteira’: conheça algumas estatísticas da prova | AutoSport

A grande festa de final de temporada do todo terreno, em Portugal, volta a fazer-se na vila alentejana de Fronteira. No fim de semana (26, 27 e 28 de novembro), o Terródromo vai receber mais de 300 pilotos, de nove nacionalidades, em representação de mais de uma centena de equipas, para competirem na 23ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira e na BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira. Para trás ficaram 22 edições da prova. Conheça algumas das principais estatísticas.

Há muitas curiosidades interessantes, por exemplo o facto de só em 2004 e 2007 (Mário Andrade/Gerard Moncé/Stephane Barbry/Alexandre Andrade (Monce Renault Clio) e 2018/2019 (Alexandre Andrade/Cédric Duplé/Yann Morize/Alexandre Deaujon (A.C. Nissan Proto) terem vencido a prova com a mesma equipa e carro. Houve muitas repetições de triunfos, mas só estes quatro anos houve duas repetições do ‘line up’ inteiro.

A última vez que uma equipa totalmente portuguesa venceu a prova foi em 2013 (António Coimbra/Luís Silva/José Pedro Fontes/Miguel Barbosa/Nicolas Clerget (JMS BMC-EV2), em 2013.

Antes disso, em 2010 com Pedro Lamy ao invés de Miguel Barbosa, José Pedro Fontes, Luis Silva e António Coimbra também tinham vencido, só com portugueses, algo que sucedeu várias vezes entre 1998 e 2003, antes dos estrangeiros virem cada vez em maior número.

Os primeiros vencedores, em 1998 foram três ‘motards’, Miguel Farrajota, Pedro Bianchi Prata e Bernardo Villar(Nissan Terrano II). 58 pilotos diferentes passaram pelo pódio em 22 edições, 26 portugueses, 32 estrangeiros.

Nº VITÓRIAS (Individual)

Alexandre Andrade 6

Cédric Duplé 5

Mário Andrade 4

Luís Silva 3

Stéphane Barbry 3

Yann Morize 3

Alexandre Beaujon 2

António Coimbra 2

Bianchi Prata 2

Carlos Rolla 2

Filipe Campos 2

Georges Lansac 2

Gerard Moncé 2

Jorge Serra 2

José Pedro Fontes 2

Miguel Farrajota 2

Thierry Charbonnier 2

ngelo César Machado 1

António Durães 1

Arvis Pikis 1

Bernard Boullet 1

Bernardo Villar 1

Carlos Sousa 1

ChrisRan Duplé 1

Francis Lauilhe 1

Francisco Pita 1

Hélder Oliveira 1

Hélder Pimenta 1

Hélder Rodrigues 1

Igor Skoks 1

Jean Brochard 1

Laurent Polle 1

Louis Louilhe 1

Luís Costa 1

Manuel Mello Breyner 1

Mickael Caze 1

Miguel Barbosa 1

Miguel Ribeiro 1

Nicolas Clerget 1

Nicolas Gibon 1

Pascal Thomasse 1

Paulo Marques 1

Pedro Lamy 1

Pedro Mello Breyner 1

Philippe Berruer 1

Philippe Letang 1

Pierre Lauilhe 1

Reynald Prive 1

Robert Polec 1

Ruben Faria 1

Rudolfs Skoks 1

Rui Sousa 1

Stéphane Santucci 1

Thomas Morize 1

Yves Fromont 1

Yves Mourize 1

Yves Tartarin 1

Nº 2º lugares (Individual)

Alexandre Andrade 3

Georges Lansac 3

Igors Skoks 3

Mário Andrade 3

Stéphane Barbry 3

António Bayona 2

Arvis Pikis 2

Carlos Sousa 2

Louis Louilhe 2

Philippe Letang 2

Pierre Lauilhe 2

Rudolfs Skoks 2

Rui Sousa 2

Américo Santos 1

Andris Dambis 1

Anthony Garden 1

Antoine Galland 1

António Coimbra 1

Aurélie Beyris 1

Carlos Almeida 1

Cedric Duple 1

Cedric Wadoux 1

Charvot Florent 1

Francis Lauilhe 1

François Floren 1

Francis Lavilhé 1

Francisco Pita 1

Gerard Monce 1

Gilles Billaut 1

Hirigoyen Fanxoa 1

Hugues Moilet 1

Igor Marques 1

Isidro Almeida 1

Jaime Sousa 1

Jean Marc Schmit 1

João Teixeira Gomes 1

José Amado 1

Laurent Fouquet 1

Laurent Polec 1

Luís Dias 1

Manuel Mello Breyner 1

Manuel Russo 1

Maris Soukans 1

Michel Lacombe 1

Michel Salvatore 1

Miguel Barbosa 1

Miki Biasion 1

Nicolas Gibon 1

Nuno Rocha 1

Nuno R. Silva 1

Patrick Martin 1

Paul Lamic 1

Pedro Lamy 1

Pedro Mello Breyner 1

Pedro Silveira 1

Ricardo Leal dos Santos 1

Robert Polec 1

Rodrigo Costa 1

Rogério Almeida 1

Santos Godinho 1

Serge Finkelstein 1

Stéphane Duple 1

Stéphane Peterhansel 1

Thierry Charbonier 1

Xavier Mouhica 1

Yves Fromont 1

Yves Morize 1

Nº 3º lugares (Individual)

Anicet Garicoix 2

António Coimbra 2

Carlo Cinotto 2

Gilles Billaut 2

Michele Cinotto 2

Michele de Nora 2

Philippe Boutron 2

Rui Sousa 2

Yves Morize 2

Adélio Machado 1

Alain Perreau 1

Alexandre Andrade 1

Andris Dambis 1

Antoine Galland 1

António Bayona 1

António Durães 1

Antonio Manfrinato 1

António Pais 1

Benjamin Bujon 1

Bertrand Vincendeau 1

Cédric Duplé 1

Christian Duple 1

Edgar Condenso 1

Filipe Palmeiro 1

Francisco Cabral 1

Gaeten Serazin 1

Giovanni Manfrinato 1

Gonzalez Richard 1

Guillerme Patrick 1

Hélder Pimenta 1

Henrique Marques 1

Herve Durand 1

Hervé Lhoste 1

Hugues Lacam 1

Igors Skoks 1

Jacques Mureau 1

Jaime Sousa 1

Jean Chervier 1

João Belo João Nunes 1

João Pais 1

João Rato 1

João Seabra 1

Joel Clevenot 1

José Castan 1

José Mendonça 1

José Soares 1

Laurent Dornel 1

Laurent Polec 1

Luís Dias 1

Maria Céu Pires de Lima 1

Mauris 1

Michele Manfrinato 1

Mickael Caze 1

Miguel Campos 1

Miguel Ribeiro 1

Miguel Veloso 1

Nuno Rocha 1

Paolo Bacchella 1

Pascal Thomasse 1

Paulo Ferreira 1

Paulo Marques 1

Pedro Chaves 1

Pedro Silva Nunes 1

Philipe Berruier 1

Philippe Letang 1

Philippe Tollemer 1

Pietro Cinotto 1

Robert Polec 1

Rodrigo Costa 1

Rui Lopes 1

Saukans 1

Sebastien Vincendeau 1

Stéphane Santucci 1

Vincent Demonceaux 1

Carros mais vitoriosos

A.C. Nissan Proto 3

Nissan Terrano II 3

Moncé Renault Clio V6 3

Toyota Land Cruiser 2

Mitsubishi Pajero 1

Sadev Oryx 1

Caze Nissan Buggy 1

JMS BMC – EV2 1

Sadev Buggy 1

Moncé Clio V6 1

BMC – BMW 1

Wildcat 200 1

Fouquet BMW M3 1

Buggy Fouquet 1

Nissan Pick Up Navara 1