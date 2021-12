24 Horas TT Fronteira/4h TT SSV (resumo vídeo) | AutoSport

A equipa luso-francesa liderada por Alexandre Andrade aos comandos de um AC Nissan Proto foi a grande vencedora da 23ª edição das 24 Horas TT Vila de Fronteira, competição disputada no soberbo traçado do Terródromo da simpática vila alentejana com quase 18 quilómetros de extensão. A competição de 4 horas destinada aos SSV teve como vencedor João Monteiro aos comandos de um Can-Am