24 Horas TT de Fronteira: Tiago Reis e Pedro Santinho Mendes saem na frente | AutoSport

A 25.ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT de Fronteira promete atrair largos milhares de espectadores à vila alentejana, para um fim de semana de competição e muita animação. Treinos cronometrados deram a pole-position à equipa de Tiago Reis (Toyota Hilux V8) na prova dos automóveis e a Pedro Santinho Mendes (Can-Am) na competição dos SSV.

Enquanto se ouviam os primeiros testes de som na gigantesca tenda que alberga o festival de música dos 25 anos das 24 Horas TT de Fronteira, na pista do Terródromo, um total de 112 equipas e mais de 360 pilotos, distribuídos pelas provas de automóveis e de SSV, disputavam as sessões de treinos livres e cronometrados. Era o aperitivo de um fim de semana onde a grande maratona do todo-o-terreno vai conviver com muita música e animação, num cartaz encabeçado pelos Xutos & Pontapés (amanhã) e por Quim Barreiros (hoje). Razões que deixam antever uma multidão ainda mais expressiva ao longo dos 16,4 quilómetros do Terródromo de Fronteira, dando um colorido extra à prova do Automóvel Club de Portugal.

As fortes chuvadas que se abateram, ontem, sobre Fronteira e a região do Alto Alentejo obrigaram a organização a reparações no percurso, mas os treinos já decorreram com toda a normalidade. A formação inscrita por Avelino Reis colocou a sonora Toyota Hilux Overdrive V8 na pole position para a 25.ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, que conta com a participação de 79 equipas e pilotos de sete nacionalidades.

A formação do campeão nacional de TT, Tiago Reis, que é acompanhado pelo pai Avelino, o irmão Edgar e o cunhado Daniel Silva, rodou em 11m25,305s na sua melhor volta, deixando os vencedores do ano passado, a equipa de Franck Cuisinier (MMP), no segundo lugar, a 4,9s. O Can-Am da formação de Jean-Philippe Beziat completou o top 3 nos treinos cronometrados, logo na frente do Fouquet Nissan de Manuel Aires. O novo Proto Clio V6 da Andrade Competition vai partir do 5.º lugar, com a equipa de Mário Andrade a tentar reforçar o seu recorde de vitórias em Fronteira.

Santinho Mendes parte na frente nos SSV

Na prova das 4 Horas SSV, pontuável para o Challenge da FMP, Pedro Santinho Mendes tenta repetir a vitória do ano passado e larga da pole position, liderando um pelotão de 33 concorrentes. O ex-campeão nacional de SSV conseguiu uma volta em 10m43,996s, com Wilson Galo logo atrás, ao volante de outro Can-Am. Os irmãos Gonçalo Guerreiro e Tiago Guerreiro também vão largar da primeira fila da grelha, com o Polaris oficial, enquanto o campeão nacional em título, João Monteiro (Can-Am), parte do quarto lugar, na prova que antecede a sua estreia no Dakar.

Hoje, o programa competitivo abre às 09h00, com o arranque da 11.ª edição da BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira. Às 15h00 terá início a 25.ª edição da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira.

Resultados online – CLIQUE AQUI

Horário

Sábado, 2 de dezembro

09h00 – Partida BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

12h00 – Chegada BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

13h45 – Cerimónia de pódio

Horário 24 Horas TT Vila de Fronteira

Sábado, 2 de dezembro

15h00 – Partida BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

Domingo, 3 de dezembro

15h00 – Chegada BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

16h15 – Cerimónia de pódio

Festival 25 Anos – 24 Horas TT Vila de Fronteira

Sábado – 2 de dezembro

22h00 David Antunes

00h00 Xutos & Pontapés

02h00 Smells Like The 90s

04h00 Carlos Manaça