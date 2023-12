24 Horas TT de Fronteira: Ricardo Sousa estreia-se no TT | AutoSport

Estamos habituados a vê-lo lutar pelos primeiros llugares das provas das duas rodas motrizes no CPR, mas desta feita vai estrear-se nas míticas 24 Horas de Fronteira, ao lado do pai, Rui sousa. Falamos de Ricardo Sousa, com a Prolama a regressar após 8 anos às 24 Horas TT vila de Fronteira representando como há muito a Marca Isuzu, naquela que é uma das mais duras competições fora de estrada realizadas na Europa.

Este regresso é revestido de muitas novidades de forma a assinalar condignamente a 25ª edição de uma aventura criada pelo saudoso José Megre e que teve no ACP um digno sucessor organizativo.

A estreia de Ricardo Sousa no TT apadrinhado pelo pai Rui Sousa, a quem se juntaram Georgino Pedroso e Mike Braun, vão servir para aferir a grande fiabilidade desta D-Max, que já conquistou quatro títulos nacionais T2 e soma mais de 20 vitórias na categoria. Em ano de regressos, também o Team Consilcar estará com a Prolama para assistir a sua participação no Can-Am T3 que será pilotado por Edgar Condenso, Nuno Silva, Duarte Silva e David Carreira.

Para Rui Sousa este regresso reveste-se de um significado muito especial, uma vez que irá fazer equipa com o filho Ricardo Sousa, que faz a sua estreia absoluta em competições de Todo-o-Terreno, conforme o próprio Rui referiu; “… é um privilégio voltar a estar nesta grande aventura e reviver grandes momentos. Este ano temos uma formação muito especial e vamos ter pela primeira vez o Ricardo Sousa ao volante de um carro de TT, desejando-lhe que tenha nesta modalidade tantas alegrias como aquelas que eu já concretizei. Tenho de registar também o desafio que o Georgino e o Mike nos lançaram para esta nossa participação, assim como à Isuzu pela confiança que continua a depositar na Prolama para defender as suas côres. E por fim a todos os nossos patrocinadores, e a toda a estrutura técnica da Equipa que tem trabalhado arduamente para a concretização deste projecto. A todos os nossos Amigos quero deixar o desafio de aparecerem em Fronteira, e festejar connosco a grande festa do TT…” concluiu Rui Sousa.

Georgino Pedroso vai estar em Fronteira pela segunda vez, mas cumpre nesta edição o sonho inicial que o trouxe até ao Todo-o-Terreno; participar nas 24 Horas com a Prolama, como o próprio referiu; “…é um prazer enorme estar com a minha Equipa em Fronteira. Quando iniciei a minha ligação á competição tinha este objectivo, que por diversas razões foi sendo adiado. Este ano o desafio foi total e participar com a Isuzu que me deu tantas alegrias e com estes fantásticos pilotos é muito mais do que podia desejar. Obrigado a todos os nossos Patrocinadores e técnicos que vão assegurar toda esta grande aventura…” concluiu.

Mike Braun por sua vez está muito motivado para pilotar a Isuzu D-Max e de sentir o ambiente da Equipa, depois de ter tomado contacto com os pilotos que o vão acompanhar nesta edição

da prova; “…estou muito entusiasmado por estar na estrutura da Prolama e de poder pilotar a Isuzu que tanto sucesso tem tido na categoria T2. Toda a preparação do carro foi pensada para as características desta prova e espero um fim de semana muito divertido. Conheci todas as instalações da Equipa e respira-se história em todos os cantos. Todos foram muito cordiais comigo e vamos lutar para dar continuidade ao sucesso da Isuzu…” declarou Mike Braun.

Por fim, o jovem Ricardo Sousa sente a responsabilidade da estreia no TT de competição, disciplina diferente dos ralis onde participa, mas sem segredos para o jovem piloto da Prolama que desde criança acompanha o pai Rui Sousa nas provas de TT; “…espero divertir-me muito, numa prova onde sempre quis participar, e onde tenho estado como espectador desde criança. Por isso estar à partida das 24 Horas com a Prolama e ao lado do meu Pai é algo de especial. Como não tenho experiência de provas de todo-o-terreno nem da pilotagem da Isuzu, vou apostar num ritmo confortável e constante de forma a privilegiar a mecânica. Quero agradecer esta oportunidade e ajudar toda a Equipa a alcançar o objectivo traçado; colocar a Isuzu D-Max num lugar de destaque…”concluiu Ricardo Sousa.

Também em registo de regresso está o Team Consilcar, que vai participar com um Can-Am T3 assistido pela Prolama, e que terá ao volante Edgar Condenso, Nuno Silva, Duarte Silva e David Carreira, numa participação inédita, e mais um forte motivo para que a Prolama esteja no grupo de protagonistas da prova.