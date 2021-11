24 Horas TT de Fronteira: Quatro separados por quatro segundos nos ‘cronometrados’ | AutoSport

Com sol, mas com baixas temperaturas, está cumprido o primeiro dia competitivo da mais longa prova de resistência do todo terreno nacional. Nos treinos cronometrados da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira (reservada a automóveis), os quatro primeiros classificados ficaram separados por escassos quatro segundos. Uma diferença que é bem o reflexo da competitividade e da luta travada durante o dia de hoje, até pelo facto de o percurso ter 16 quilómetros de perímetro.

Os treinos cronometrados da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, prova destinada aos automóveis, ditaram a “pole position” para a partida desta 23ª edição. O primeiro lugar da grelha de partida será ocupado pelo MMP X4 Turbo da equipa liderada pelo francês Laurent Polleti, que garantiu o melhor tempo com 9m50,66s. “Para nós foi fantástico”, sublinhou o piloto também responsável pela formação. “Dominámos os treinos livres e também os cronometrados, apesar de, na volta mais rápida, termos perdido algum tempo a ultrapassar quatro ou cinco concorrentes. O carro está perfeito, por isso, a estratégia para amanhã passa por imprimir um ritmo muito forte na primeira hora, hora e meia, e depois logo avaliamos o andamento dos adversários diretos. Mas o que importa é que estamos a adorar a prova e ansiosos por começar a corrida”.

Num percurso com 16 quilómetros de perímetro, destaque para os escassos 2,374s a que ficou o Mini All4-Racing da equipa italiana com o número 2. Com o terceiro melhor tempo ficou a equipa luso-francesa liderada por Alexandre Andrade, o eterno candidato à vitória das 24H TT de Fronteira, aos comandos do AC Nissan Proto, precedendo o BMW Propulsion da equipa PRK Sport Rally Team. Sublinhe-se que os quatro mais rápidos dos treinos cronometrados ficaram separados por quatro segundos.

Vencedor da Baja Portalegre 500 domina treinos entre os SSV

Entre os SSV, a formação liderada por Gonçalo Guerreiro (recente vencedor da Baja Portalegre 500) estabeleceu a “pole position”. A corrida desta categoria tem início às 08h00 de amanhã (sábado) e terá a duração de quatro horas.

Os treinos cronometrados da BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira, prova destinada exclusivamente a SSVs, definiram a primeira hierarquia, proporcionando uma animada corrida de 240 minutos no dia de amanhã.

No topo da tabela situou-se a equipa luso-francesa, JB Racing, de Sebastien Guyette, Fabrice Rousseau e Gonçalo Guerreiro, o vencedor da prova de SSV na Baja Portalegre 500. Aos comandos de um Can-Am XRS, a formação realizou uma volta ao traçado do Terródromo de Fronteira, em apenas 9m22,066s, garantido, dessa forma, a “pole position” para a corrida de amanhã, com arranque marcado para as 08h00.

A equipa Sharish Gin/South Racing, de João Monteiro, num Can-Am X3, estabeleceu o segundo melhor tempo, a 22,026s. O terceiro posto foi ocupado por Ricardo Carvalho (Yamaha YXZ SS Turbo) a 26,001s dos mais rápidos.

Horário BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira

Sábado, 27 de novembro

14h00 – Partida

Domingo, 28 de novembro

14h00 – Chegada

Horário BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira

Sábado, 27 de novembro

08h00 – Partida

12h00 – Chegada