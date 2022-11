24 Horas TT de Fronteira: Grande festa do Todo o terreno | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, a grande festa do TT nacional, como sempre, no Terródromo de Fronteira. Paralelamente, e como há muito sucede, as 4 horas em SSV.

É já no próximo fim de semana que se realiza a grande festa do Todo o Terreno nacional, que tem uma lista de inscritos na competição principal semelhante à do ano passado e onde não faltam os principais concorrentes deste tipo de provas, para além, como sempre de boas equipas nacionais, destacando-se, por exemplo, entre outras, a de Paulo Rui Ferreira, Jorge Monteiro, o Campeão de Portugal de TT, João Ferreira e o seu navegador, David Monteiro e ainda Douglas Silva, numa Nissan Navara ou ainda Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, na Toyota Hilux.

Como sempre esta é a grande reunião dos amantes do TT em Portugal, num evento que se aguarda mais uma vez, muito competitivo em que apontar favoritos é sempre uma tarefa complicada.

Ainda assim, os vencedores do ano passado e recordistas de triunfos na prova, os ‘Andrade’, com Alexandre Andrade este ano acompanhado novamente por Cedric Duple, Yann Morize e Florent Charvot, querem, claro está repetir o feito no seu Nissan AC Proto.

Os Promo E são em teoria mais rápidos, mas em 24 Horas a rapidez está longe de ser tudo como se prova pelo pódio do ano passado de um Mini All4 Racing, mas também pelo triunfo de Igor Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis em 2017, num fiável e competitivo Mitsubishi Pajero.

Nesse contexto, temos que colocar no lote dos favoritos também a equipa de Tiago Reis, certamente candidata aos melhores lugares desta prova.

como há muito sucede, realizam-se também, no sábado de manhã as 4h TT Vila de Fronteira, para os SSV, prova que conta com 47 inscritos e uma lista enorme de favoritos, como é habitual no evento.

Destaque para a presença do piloto do MotoGP, Miguel Oliveira, com o seu pai, num Can am Maverick X3, João Ferreira corre ao lado de Ricardo Porém e Luís Caetano num Can Am XRS SA, Miguel Barbosa e Lourenço Rosa fazem dupla num Can Am X3. Depois temos todos os bons pilotos dos SSV em Portugal a lutar pelo triunfo.

De resto e como sempre , há muitas surpresas advindas não só da rapidez como também da fiabilidade dos seus carros, pelo que sendo verdade que os ‘Andrade’ têm sido a força a bater em Fronteira, venceram quatro das últimas cinco edições realizadas, é também verdade que muitas vezes de novas formações estrangeiras, é difícil conhecer verdadeiramente o contributo que podem dar à prova em termos de luta pelos lugares cimeiros, pelo que esse é sempre um dado a ter em conta.

O resto, é o habitual, muita competição, alegria, amizade, companheirismo, mas também muito trabalho e cansaço acumulado, quer dos lado dos pilotos, equipas e porque não dizê-lo, dos muitos milhares de espectadores que vão novamente embelezar as zonas espetáculo delineadas pelo ACP para o acompanhamento da prova, que este ano são em menor número devido a novos projetos agrícolas, o que tornou o espaço disponível para as habituais Zonas Espetáculo e Zonas Camping mais limitado, no número, e mais reduzido, no espaço. Assim, a 24ª edição da prova BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, e da 10ª edição da BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira, terão duas Zonas Espetáculo (ZE) e uma Zona Camping (ZC).

Como se sabe, desde 1998 que as 24 Horas TT Vila de Fronteira encerram o ano do TT em Portugal, e como sempre esta edição promete muita animação.

Como quase sempre, o tempo vai estar frio, para já no sábado há 45% de hipóteses de chover, mas no domingo já serão 79%, pelo que essa é sempre uma incógnita com grande influência na complexa equação que é o desenrolar da prova.

Portanto, são muitas e boas as razões para dar um salto a Fronteira, mas leve um bom agasalho, pois diversão não vai faltar.

Horários:

Sexta-Feira, 25 de novembro

24 Horas – treinos livres – 09h30 / 11h30 e 17h15 / 18h30

24 Horas – treinos cronometrados – 14h00 / 17h00

4 Horas – treinos livres e cronometrados – 11h45 / 13h45

Sábado, 26 de novembro

Partida das BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira – 08h00

Final das BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira – 12h00

Partida das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira– 14h00

Domingo, 27 de novembro

Chegada das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira – 14h00

LISTAS DE INSCRITOS