24 Horas TT de Fronteira: Da Letónia para a “melhor prova que fizemos até hoje”

Há vários anos que uma equipa percorre mais de 8.000 quilómetros só para alinhar nas 24 Horas TT de Fronteira. Uma viagem de quase duas semanas, entre a Letónia e a vila do Alto Alentejo e vice-versa, só para participar “na melhor prova que fizemos até hoje”, faz questão de sublinhar um dos seus responsáveis. E no currículo desta formação letã estão várias participações no Dakar.

Sempre muito consistentes e com um carro bem preparado para estas 24 horas, os letões mantêm-se como uma das forças a ter em conta em qualquer edição desta prova. Chegaram ao quarto posto na terceira hora de prova, subiram ao terceiro na sexta, andaram maioritariamente entre o 3º e 4º postos e terminaram mais uma vez no pódio, bem classificados.

