24 Horas TT de Fronteira: Alexandre Andrade, 20 anos depois, continua a vencer

Pela nona vez na história das 24 Horas TT Vila de Fronteira, a equipa Andrade Competition subiu ao lugar mais alto do pódio, através do luso-francês Alexandre Andrade e pelos franceses Cédric Duple, Yann Morize e Florent Charvot. Um quarteto que aliou a rapidez à consistência, apesar de não ter tido uma prova isenta de percalços no M.M.C. Proto Nissan. “Mais uma vitória. É sempre o mesmo sentimento. Estou muito feliz por toda a equipa. O Cedric fez um trabalho ‘top du top’. Ao longo da corrida, tivemos vários problemas mecânicos. O motor não está a funcionar bem. O alternador também falhou e tivemos problemas com a gasolina. É uma vitória muito difícil, mas estamos aqui. Vencer em Fronteira é sempre muito especial. São as terras do meu pai” disse Alexandre Andrade, que não escondeu a emoção e terminou as declarações com a voz embargada.