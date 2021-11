24 Horas de Fronteira: Zonas Espetáculo e Zona Camping | AutoSport

O ACP, organizador das 24 Horas de Fronteira voltou a colocar de pé uma solução interessante para evitar danos nos terrenos privados que envolvem o Terródromo, assegurando ao mesmo tempo a maior comodidade e segurança possível ao público da prova. Em baixo, tudo o que o público precisa de saber. Tendo em conta as condicionantes, é mesmo conveniente ler as restrições para não ser apanhado de surpresa.

Zonas Espetáculo e Zona Camping

O circuito da 23ª edição da prova BP Ultimate 24 horas TT Vila de Fronteira, e da 9ª edição BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira, terá duas Zonas Espetáculo (ZE) e uma Zona Camping (ZC).

Consequência de novos projetos agrícolas, o espaço disponível para as habituais Zonas Espetáculo e Zonas Camping está a ficar mais limitado, no número, e mais reduzido no espaço.

Assim, e dentro das limitações, disponibilizamos duas áreas com acesso ao publico, a Zona Espetáculo 1 junto à reta da meta, embora este ano e por questões que se prendem com o atual estado Covid-19, não seja permitido o acesso ao “corredor” em frente às boxes!

E a Zona Espetáculo 2 e Camping 1 do Monte do Cego, próximo da segunda passagem da ribeira Grande. Este espaço é bastante grande (cerca de 10 hectares) e permite uma zona Camping e outra apenas para o publico que se dirige a esta zona, utilizando o estacionamento indicado no layout.

Este espaço dispõe de WC (nos bares existe chave para algumas wc destinadas às senhoras) o apoio de bares e um posto de primeiros socorros (ambulância dos bombeiros).

Os terrenos definidos para o campismo e estacionamento não tem qualquer tipo de intervenção, visto tratar-se de terrenos inseridos em programas agrícolas que não permitem essa mesma intervenção. Desta forma e em caso de muita chuva é provável que as acessibilidades e os estacionamentos se tornem difíceis.

Os interessados em permanecer na ZC e ZE deverão imperativamente seguir as seguintes regras:

• Providenciar os meios necessários para foguear em segurança; o corte de árvores é proibido

• É proibido circular com viaturas na zona camping (autos ou motos) desde o início da prova até ao final da mesma (a circulação de viaturas, sobretudo à noite, perturba os pilotos com o possível encandeamento provocado pelos faróis)

• Providenciar recipientes para lixo e não deixar resíduos no local • Não ultrapassar os limites da zona, definidos por marcações efetuadas pela organização (rede ou fita plástica)

• Respeitar as instruções fornecidas pelos elementos da organização e/ou da GNR

A presença de viaturas em qualquer outro local que não os definidos pelo organizador é proibida e poderá ser considerado “invasão de propriedade privada”, situação prevista e punida pelos artigos 191º, 212º e 213º do Código Penal. Quem desejar adquirir lenha, pode fazê-lo através deste contacto (966 459 549).

Acessos a Fronteira:

Para quem acede vindo de Norte, Alter do Chão, na entrada de Fronteira, na rotunda, após o posto de combustível Repsol, deve seguir direção Sousel e Extremoz. A rua principal de Fronteira, tem apenas um sentido, sul / norte. Já no centro de Fronteira deve seguir as indicações dos Parques de estacionamento, ver mapa anexo.

Zonas Espetáculo (ZE) e Zona Camping (ZC)

Localização e acessos das ZE e ZC:

ZE 1 Fronteira (Reta da Meta)

A ZE1 situa-se em frente às Boxes, e permite observar parte da reta da meta e uma sequência de curvas.

Este ano e pelo motivo conhecido de todos, o acesso ao Paddock é bastante limitado, sendo exigido a apresentação do certificado de vacinação ou teste PCR, a todos os elementos das equipas e intervenientes na prova. Assim, o acesso ao “corredor” de publico existente em frente às Boxes, não é permitido, visto tratar-se de um local muito utilizado pelas equipas, tanto na partida da prova como no decorrer da mesma, como local privilegiado para fornecer informação aos concorrentes. Trata-se de uma medida isolada, que vai ao encontro de exigências das autoridades de saúde e que esperamos venha a merecer de todos a compreensão desejada, contamos em 2023 regressar á normalidade!

Acesso:

A partir de Fronteira, deve estacionar a viatura na Zona Industrial ou junto à estação de caminho-de-ferro, e dirigir-se a pé em direção às Boxes pelo asfalto que se situa a sul das mesmas, seguindo as indicações da Organização e elementos da GNR que se encontram no local.

ZE 2 e ZC 1 – “Porto do Cego”

O circuito sofreu uma alteração para permitir que o publico aceda a este local sem atravessamentos do circuito. Neste local está disponível, um espaço de campismo e um outro para o publico, onde é interdito colocar viaturas, que utiliza o parque de estacionamento existente nas proximidades, ver desenho. Em caso de muita chuva a circulação neste espaço é difícil, sobretudo para veículos convencionais e veículos pesados.

Acesso:

Desde Fronteira seguir por estrada municipal direção Cabeço de Vide, cerca de 5 km após a rotunda à saída de Fronteira. Para quem vem de Alter do Chão ou Portalegre, segue pela estrada de Cabeço de Vide para Fronteira.

Horários das provas:

Dia 26

24 Horas – treinos livres – 09h30 / 11h45 e 17h15 / 18h30

24 Horas – treinos cronometrados – 14h00 / 17h00

4 Horas – treinos livres e cronometrados – 11h45 / 13h45

Dia 27

Partida das BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira – 08h00

Final das BP Ultimate 4 Horas TT Vila de Fronteira – 12h00

Partida das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira– 14h00

Dia 28

Chegada das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira – 14h00

As 24 Horas TT Vila de Fronteira são hoje uma referência no mundo dos desportos motorizados, para tal muito contribui o muito público que ano após ano visita Fronteira e que de uma forma responsável assiste ao espetáculo proporcionado pelos inúmeros concorrentes. Infelizmente nem todos compreendem a consequência de atos pouco ponderados e que podem de alguma forma colocar em risco a continuidade do evento. Não deve ser esquecido que o circuito atravessa várias propriedades privadas, e só com a colaboração dos proprietários é possível a realização do evento. Ano após ano são confrontados com a destruição de pastagens, arvores e cercas, ainda assim continuam a permitir que se utilizem os terrenos para utilização do público, embora com limitações e regras mais apertadas e compreensíveis. Para este ano, por motivos vários, que se prendem sobretudo com questões agrícolas, só estão disponíveis dois espaços para o publico, referidos em cima.

Agradecemos que assistam ao espetáculo em segurança e que permaneçam nas áreas definidas para o público, e apenas nessas, todos os locais não referidos como Zonas Espetáculo ou Camping, são locais proibidos. Devem ser cumpridas as recomendações da DGS na data da prova, que entre outras, devem incidir sobre o uso de máscara sempre que o distanciamento social não seja possível.

Mapa e desenhos das ZE e ZC:

Mapa Geral