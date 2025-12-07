24 Horas de Fronteira: Portugueses regressam às vitórias

A edição mais recente da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira marcou o fim de uma hegemonia francesa, com a vitória a regressar a mãos portuguesas.

O triunfo, na 27ª edição desta clássica de todo-o-terreno, pertenceu à equipa formada por Luís Cidade, João Monteiro, Mário Franco e Pedro Santinho Mendes. Este quarteto inédito, a competir com um SSV, superou uma maratona extenuante, caracterizada por desistências e avarias mecânicas entre os principais favoritos. Luís Cidade destacou-se particularmente, conquistando a pole position e vencendo as duas corridas do fim de semana, um feito que o consagra como o piloto em evidência do evento.

FOTOS ACP/Paulo Maria/Ricardo Oliveira

O evento e a relevância desportiva

Organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), a prova confirmou-se, uma vez mais, como um sucesso desportivo. Mais de 300 pilotos estiveram em pista, e milhares de espetadores, sem arredar pé do Terródromo de Fronteira, acompanharam a corrida ao longo de todo o fim de semana, testemunhando o merecido triunfo de uma equipa integralmente portuguesa.

O fim de um longo jejum

A última vitória portuguesa nas 24 Horas de Fronteira remontava a 2010, com a formação de luxo composta por Pedro Lamy, José Pedro Fontes, Luís Silva e António Coimbra (BMC-BMW). Em 2013, o triunfo de António Coimbra, Luís Silva, José Pedro Fontes, Miguel Barbosa e Nicolas Clerget esteve muito próximo de repetir o feito, mas a vitória acabou por escapar.

As sucessivas conquistas francesas eram justificadas pela competitividade dos seus buggies, autênticos protótipos de todo-o-terreno, e pela vasta experiência dos seus pilotos neste tipo de provas. Este ano, a equipa South Racing Can-Am, ao reunir quatro pilotos rápidos e consistentes num veículo competitivo e bem preparado, quebrou essa sequência vitoriosa. A equipa de Luís Cidade, João Monteiro, Mário Franco e Pedro Santinho Mendes liderou durante as primeiras 18 horas, apesar de um problema elétrico ter reaberto a corrida até aos derradeiros instantes. É de salientar que Luís Cidade já havia conquistado as 4 Horas SSV.

O domínio português e os desafios da pista

Início Promissor: Após serem os mais rápidos nos treinos cronometrados, Luís Cidade, João Monteiro, Mário Franco e Pedro Santinho Mendes assumiram a liderança logo na primeira volta.

Incidentes Iniciais: A equipa de Laurent Poletti, Ronald Basso e Tiago Reis chegou a liderar, mas o seu MMP Buggy ficou sem combustível e foi rebocado para as boxes para reabastecer, uma ação proibida pelo regulamento, que estipula uma zona específica para tal. A penalização de 15 voltas e subsequentes problemas de motor levaram à sua desistência. Este incidente permitiu à formação luso-francesa de Mário Andrade, Cédric Duple, Yann Morize e Nicolas Cassiede (AC Nissan Proto) ascender ao segundo lugar.

A Noite e a Chuva: O período noturno, aliado à chuva, intensificou os desafios. O protótipo AC Nissan de Mário Andrade sofreu uma saída de estrada, resultando na suspensão traseira partida e numa queda para a 12.ª posição após a reparação. A South Racing Can-Am manteve-se na frente com quatro voltas de vantagem sobre a surpreendente equipa de Tony Salvatore, Antoine Fournier, Alexandre Fournier e Martin Patrick, que, contudo, também enfrentou uma paragem para reparar o seu protótipo MMP T3 Rally após uma saída de estrada e um toque numa pedra.

A Luta até ao Fim: Com o amanhecer, a pista revelou-se um “campo de guerra” escorregadio e traiçoeiro, exigindo o máximo dos pilotos. A equipa Andrade Competition, após o tempo perdido, impôs um ritmo forte, regressando ao pódio às 19 horas de corrida. A cinco horas do fim, a tensão aumentou quando os líderes pararam por 1 hora e 40 minutos devido a problemas elétricos no Can-Am Maverick R, permitindo à equipa de Mário Andrade subir à primeira posição. Os pilotos da South Racing Can-Am, no entanto, aceleraram ao limite, reduzindo a diferença para apenas 4 minutos e 21 segundos à entrada da última hora. Uma quebra de rendimento no motor do Proto AC Nissan e a necessidade de substituir, pela terceira vez, a correia do alternador, facilitaram a recuperação e o triunfo da equipa portuguesa, composta por especialistas na condução de SSV. João Monteiro expressou a emoção da vitória: “Ninguém merece sofrer tanto.”

Depoimentos dos pilotos

Luís Cidade (Vencedor): “Foi uma prova muito difícil. Tivemos um contratempo, mas a equipa conseguiu resolver o problema. Nas duas últimas horas gerimos o andamento para levar o carro até ao fim. Foi um fim de semana inacreditável. Estou mais feliz com as duas vitórias do que cansado por disputar duas corridas.”

Mário Andrade (2.º Classificado): “O carro da Andrade Competition chegou às boxes em cima de um reboque com a suspensão traseira arrancada. Depois desse incidente ainda conseguimos entrar na luta pela vitória. Não estou totalmente satisfeito, porque a nossa equipa quer sempre vencer. Fizemos um pódio e ficámos a quatro minutos do primeiro, o que é raríssimo nestas provas. Para o ano há mais. Este resultado obriga-nos a vir a Fronteira para obter a 10.ª vitória, até porque não gosto muito do número nove.”

Johan Senders (3.º Classificado): “Esta corrida é incrível, diverti-me imenso. A chuva deixou a pista muito escorregadia, tivemos alguns pequenos problemas, mas conseguimos um bom resultado.”

A prova das 24 Horas TT Vila de Fronteira é um evento com uma rica história no panorama do desporto motorizado nacional. A sua longevidade e o desafio único que representa, ao combinar resistência, estratégia e a mestria na condução em terrenos difíceis, tornam-na num teste supremo para pilotos e máquinas. A evolução dos veículos, nomeadamente dos SSV (Side-by-Side Vehicles), tem vindo a redefinir a dinâmica da competição, e o triunfo deste ano é o perfeito exemplo.

Classificação

1.º Luís Cidade/João Monteiro/Mário Franco/Pedro Santinho Mendes (Can-Am Maverick R), em 24h.01:27.321s

2.º Mário Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Nicolas Cassiede (Proto AC Nissan), a 4m.13,137s

3.º Johan Senders/Stijn Van Erp/Richard Timmerman (Fiat Fullback Proto), a 4 vl (1º Ultimate)

4.º Denis Olivet/Patrice Couillet/Pierre Couillet/Ferrand Malatesta/Ferrand Del Busto (Can-Am Maverick X3), a 4 vl

5.º Marco Martins/Marco Marques/José Martins/Martin Martins (Nissan Proto PR), a 4 vl

Vencedores por Categoria

Para além da classificação geral, foram distinguidos os vencedores nas diversas categorias:

Challenger (6.º lugar): Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis

Promoção C (13.º lugar): Nuno Coelho/Gonçalo Gameiro/Sérgio Cruz

Stock (16.º lugar): Kala Senders/Flávio Alves/Marco Beumer/Michael Braun

Promoção A (26.º lugar): Luís Ferreira/Lucas Subtil/Bruno Custódio/Diogo Rogério

Promoção B (54.º lugar): Samuel Lima/André Fonseca/Mário Batista/Ivo Fernandes (com o Renault 4L)

Conclusão da Maratona

Ao final dos 1440 minutos de uma prova extremamente exigente, cada equipa carrega consigo histórias de superação, e todas são, de certa forma, vencedoras por terem enfrentado o desafio do Terródromo de Fronteira durante 24 horas.