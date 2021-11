24 Horas de Fronteira: Poletti na frente dos treinos livres | AutoSport

A equipa Poletti, de Laurent Poletti/Ronald Basso/Franck Cuisinier/Jeremy Lourenço, aos comandos do MMP X4 Turbo foi a mais rápida nos treinos livres das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, depois de realizarem 10:10.531s, menos 1.579s que a PRK Sport Rally Team, de Adam Bomba/Lukasz Zoll/Mikolaj Otto/Jacek Sobon/Pedro Dias da Silva, que num BMW Propulsion foram segundos. Terceiro lugar para a JB Racing, já que num Can Am XRS X3, Sebastien Guyette/Fabrice Rousseau/Antoine Vitse e Gonçalo Guerreiro ficaram a 6.632.

O melhor T1 convencional foi o Mini All4-Racing, de Michele De Nora/Paolo Bacchella/Michele Cinotto/Pietro Cinotto, quartos a 23.664s.

A melhor equipa totalmente portuguesa foi a do Mitsubshi Pajero #10, de Avelino Reis/Tiago Reis/Edgar Reis/Daniel Silva a 41.939s da frente.

O treino serviu para os primeiros ajustes dos carros aos pisos, sendo que os tempos dizem alguma coisa, mas estão longe de dizer tudo, pois esta prova tem muito mais a ver com endurance do que rapidez, embora, como sempre, a rapidez dê uma grande ajuda aos resultados.

11º lugar para o MMP Can-Am Rally Raid de Rui Carneiro/João Ferreira/Ricardo Porém/Manuel Porém, os que mais vezes venceram esta prova, a equipa dos ‘Andrades’, colocou o AC Nissan Proto #13 de Alexandre Andrade/Cedric Duple/Yann Morize/Florent Charvot em 13º, outros dos principais favoritos, os letões da Tempo 24h com o Mitsubishi Pajero #3 de Igors Skoks/Dolfs Skoks/Arvis Piis foram 14º , Amândio Alves/Rogério Reis/João Silva/Márcio Reis colocamram o MMP Rally Raid em 15º