24 Horas de Fronteira: Muito equilíbrio na frente, Ricardo Porém persegue os líderes | AutoSport

Milhares de pessoas assistiram, hoje, ao arranque da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, com quase oito dezenas de equipas em pista, nos 25 anos da maratona do Automóvel Club de Portugal. Festival de música com os Xutos & Pontapés promete celebração pela noite dentro no Terródromo de Fronteira.

A enchente que se viu este sábado, no Terródromo de Fronteira, faz antever uma das melhores edições de sempre da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, que celebra 25 anos de história. Dentro da pista, já se viveram as primeiras emoções de uma longa maratona de 24 horas, com altos e baixos, alegrias e desilusões, um desafio que faz da prova do ACP um fenómeno único na Europa.

Eram 15h00 quando um total de 79 equipas partiram para os 1.440 minutos mais duros e imprevisíveis do todo-o-terreno em Portugal, uma fórmula onde, tradicionalmente, as equipas francófonas são as grandes favoritas à vitória.

Ao cabo de três horas de corrida nas 24 Horas de Fronteira a equipa constituída por Sebastien Guyette/Marco Pereira/Olivier Devos/Jean Philippe Beziat (CAN AM X3) T3 lidera a prova com 59.524s de avanço para Claude Fournier/Ricardo Porém/Gustavo Moura/Gustavo Neto Moura (MMP) T4 com Alexandre Andrade/Cedric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (Proto A.C. V6 Clio 5 em terceiro a apenas mais dois segundos.

Quarto posto para Thibaud Darroux/Benjamin Favre/Jedidia Favre (MMP Can Am) T3 a três minutos com Manuel Aires/Jérémy Warnia/Mickael Pisano/Jean Luc Ceccaldi (Fouquet Nissan) já a quase quatro minutos e meio.

Entre as formações 100 por cento nacionais, destaque para os problemas na Toyota do Team Transfradelos, que partiu da pole-position. A caixa de velocidades cedeu logo na primeira volta e obrigou o campeão nacional Tiago Reis a entrar nas boxes para uma longa reparação. Segue-se o sempre desafiante período noturno, que costuma testar os limites de resistência de pilotos e máquinas.

Resultados online – clique aqui

http://24horastt.cronobandeira.com/index.html

Xutos & Pontapés pela noite dentro

Para celebrar os 25 anos de história da prova, o Município de Fronteira promoveu um festival de música que atraiu largos milhares de pessoas no primeiro dia de concertos, ontem. O cartaz de hoje é encabeçado pelos Xutos & Pontapés, num programa que também inclui atuações de David Antunes, Smells Like The 90s e Carlos Manaça.