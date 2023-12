24 Horas de Fronteira: homens da pole com problemas… | AutoSport

Bastou a primeira volta para a equipa de Avelino Reis/Tiago Reis/Edgar Reis/Daniel Silva, que partira da pole com a sua Toyota Hilux T1 voltar às boxes com problemas no carro, com o piloto a queixar-se que “não anda”.

Também a equipa letã, Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero), que já venceu a prova, já se atrasou, pelo que na fase inicial da corrida lideram Franck Cuisinier/Laurent Poletti/Ronald Basso/Adrien Favarel (MMP) da categoria Especial, com duas ovltas mas já com 50 seugndos de avanço para Sebastien Guyette/Marco Pereira/Olivier Devos/Jean Philippe Beziat, no CAN Am X3 – T3, líderes, claro, dos T3.

O novo Clio AC V6 de Alexandre Andrade/Cedric Duple/Yann Morize/Florent Charvot roda para já em terceiro, um pouco atrás dos segundos classificados. duas posições já ganhou o MMP T4 #11 de Claude Fournier/Ricardo Porém/Gustavo Moura/Gustavo Neto, com Manuel Aires/Jérémy Warnia/Mickael Pisano/Jean Luc Ceccaldi (Fouquet Nissan) a perderem uma posição, caindo para o 5º posto.

Classificação Online – CLIQUE AQUI