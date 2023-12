24 Horas de Fronteira/H21: Um português na frente, Manuel Aires… | AutoSport

À passagem da 21ª hora de corrida e quando faltam apenas três para o final, nova mudança de líder em Fronteira. Há cerca de meia hora os mecânicos da equipa de Franck Cuisinier tiveram de reparar a direção do MMP e o Fouquet Nissan liderado por Manuel Aires assumiu o comando, a 4h30 do final, com as idas às boxes Franck Cuisinier (MMP), voltou a passar momentaneamente pela liderança, mas Manuel Aires/Jérémy Warnia/Mickael Pisano/Jean Luc Ceccaldi (Fouquet Nissan) voltaram a assumi-la, a três horas do fim da corrida. Lideram agora com 1m39.563s de avanço para Franck Cuisinier/Laurent Poletti/Ronald Basso/Adrien Favarel (MMP) com Claude Fournier/Ricardo Porém/Gustavo Moura/Gustavo Neto Moura MMP T4, em terceiro a quatro voltas.

A equipa de Henrique Lourenço/João Lourenço/Ricardo Sobral/Nuno Sousa mantêm o seu Nissan Navara DD2 da categoria T2 na 4ª posição da geral, na mesma volta do terceiro posto.

Seguem-se Ricardo Soares/João Dias/Luís Maximino/João Marques (Nissan Navara), Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3), Marco Martins/José Martins/Marco Marques/Vitor Silva (Nissan Proto), Sebastien Guyette/Marco Pereira/Olivier Devos/Jean Philippe Beziat (Can Am X3 T3), e a fechar o top 10 Igors Skoks/RuDolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero) e Kevin Durand/Regis Durand/Christophe Durand/Clément Laurent (Rivet Nissan).

Classificação Online – CLIQUE AQUI