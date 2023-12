24 Horas de Fronteira: Do Mar Báltico ao Alto Alentejo | AutoSport

O que leva uma equipa de seis pessoas a viajar 4.500 quilómetros desde a Letónia para disputar uma prova de 24 horas de todo-o-terreno no Alentejo? Igor Skoks e a sua Tempo 24H já são figuras conhecidas da BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira. Viajam desde Ventspils, uma cidade portuária no Mar Báltico. “Já corremos em Fronteira desde 2005, primeiro com o Oskar e depois com este protótipo Mitsubishi.

Gostamos muito da organização, do desafio da corrida, das pessoas, da atmosfera que se cria aqui em Portugal. Também corremos vários anos nas 24 Horas de França, mas preferimos Fronteira e nos últimos anos só fazemos esta prova. O nosso carro vai de ferry desde a Letónia até à Alemanha, depois vem de reboque até Fronteira. São mais de 4.500 quilómetros, mas gostamos disto e para o ano espero estar cá outra vez!”, afirmava Igor Skoks, acompanhado pelo filho, o também piloto Rudolfs Skoks. O terceiro piloto da equipa é Arvis Pikis, cujo filho é um dos dois mecânicos do Mitsubishi Pajero com que a formação letã venceu as 24 Horas de Fronteira em 2017.