24 Horas de Fronteira: adrenalina inclusiva, um dia para sentir o coração da competição

O que não faltou ontem foram sorrisos no Paddock das 24 Horas de Fronteira, numa jornada em que a emoção foi além da pista: “mais do que especial, é transformador”

O paddock do Terródromo de Fronteira ganhou um brilho especial ao receber as equipas que disputarão a 26ª edição da bp Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira. Mas, antes da adrenalina da competição, foi a emoção de um gesto inclusivo que ‘roubou’ as atenções: cerca de 30 pessoas com deficiência tiveram a oportunidade única de se sentar na bacquet de co-piloto e sentir na pele a emoção de estar num carro de competição.

A iniciativa foi idealizada pelo atleta paralímpico Telmo Pinão, que já representou Portugal nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Telmo reuniu parceiros para proporcionar uma experiência inesquecível, que aconteceu numa variante da pista do Terródromo. O evento contou com a colaboração do pluricampeão nacional Miguel Barbosa e dos pilotos Luís Portela de Morais e João Silvestre, que deram o melhor de si para transformar cada volta numa celebração de adrenalina e alegria.

O nervosismo inicial, visível nos rostos de quem aguardava pela experiência, rapidamente deu lugar à euforia. “Foi um dia feliz para muita gente. Sendo eu uma pessoa com deficiência, sempre sonhei em viver algo assim e, hoje, pudemos proporcionar isso a outros. Este evento é mais do que especial; é transformador”, declarou Telmo Pinão, emocionado com o sucesso da iniciativa.

Realizado com o apoio do Automóvel Club de Portugal, da Câmara Municipal de Fronteira, da CERCI Portalegre e da Associação Salvador, o evento mostrou que o verdadeiro espírito do desporto vai além da competição. Os motores aqueceram, mas os tempos cronometrados deram lugar a algo maior: sorrisos e memórias que ficarão para sempre.

FOTO ACP