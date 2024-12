24 Horas de Fronteira/22 horas: Alexandre Andrade caminho do triunfo

A duas horas do final das 24 Horas de Fronteira, tudo na mesma face às últimas horas, com Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E) a manterem-se líderes com uma volta de avanço para Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), numa liderança que vem desde a quinta hora de corrida. A última volta da equipa foi feita em 14m30s, o que é muito anormal, pelo que se tem de aguardar para ver se é algum problema mecânico ou simplesmente algo sucedeu. Se repetirem este ritmo durante mais algum tempo o avanço vai-se num instante, mas não, pois tudo voltou a normal na volta seguinte…

Terceiro posto agora para os líderes dos Challenger/T3, Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3 Rally), que rodam a 3 voltas dos líderes, depois de terem passado Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), na hora anterior.

Filme da corrida

No final da primeira hora de prova a liderança estava na posse da equipa de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 que tinha nessa altura 1m08s de avanço para o MMP Buggy #7 de Manuel Aires com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro e na liderança da Challenger. Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan já tinha subido para quarto depois de um mau arraque de corrida onde apesar da pole, perdeu várias posições no arranque da corrida.

Uma hora depois era o MMP Buggy #7 de Manuel Aires que liderava, com 1m12s de avanço para Alexandre Andrade, com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro a 1m30s.

No final da terceira hora, Alexandre Andrade já tinha passado para a frente, com cerca de um minuto na frente de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 com o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, 1m23s mais atrás.

Mais uma hora, mais uma troca de posição com Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 a passar de novo para a frente, desta feita com significativo avanço para Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22. Terceiro lugar para o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, a quase quatro minutos do segundo classificado, com as margens a acentuarem-se na frente, decorridas que estavam 20/21 voltas ao Terródromo de Fronteira.

Ao cabo de cinco horas de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 voltou à liderança, com quase dois minutos de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vindo de trás, Amândio Alves, no MMP T3 Rally #4 passavam para a frente dos Challenger e para o terceiro lugar da geral, a 1 volta dos líderes.

No fim da sexta hora de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 mantinha a liderança, com 1m48s de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vencedores de 2017, os homens da equipa Tempo 24, liderados por Igors Skoks no Mitsubishi Pajero #6 passavam a ocupar a terceira posição, a 1 volta da frente. Findo o primeiro quarto de corrida, as equipas que mantêm o principal ascendente e se têm alternado na frente são Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 e o MMP Buggy #1 de Rui Carneiro.

Com 7h30 de prova Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E). lideravam com 2 voltas de avanço para Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), terceiro lugar para Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), a 4 Voltas, seguindo-se os líderes dos Challenger, Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), a 2 Voltas e Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), a 4 Voltas

Classificação com 9h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 10h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 4 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 11h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 4 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 6 Voltas.

Classificação com 12h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 13h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 2 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 4 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 7 Voltas.

Classificação com 14h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 4 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 7 Voltas.

Classificação com 15h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 2 Voltas.

4️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 4 Voltas.

Classificação com 16h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 4 Voltas.

Classificação com 18h00 De Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

5️⃣º Marco Martins/Marco Marques/José Martins (Nissan Proto Pp), A 7 Voltas.

Classificação com 20h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas.

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), A 4 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), A 7 Voltas.

Classificação com 21h00 de prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), a 1 Volta.

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), a 3 Voltas.

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), a 4 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), A 8 Voltas.

Classificação com 22h00 de prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), A 5 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), A 8 Voltas.

