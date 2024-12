24 Horas de Fronteira/20 horas: Luta pelo 2º lugar ao rubro, Alexandre Andrade gere andamento

Faltam apenas quatro horas para o final das 24 Horas de Fronteira e é agora que tudo se decide, pois quem ainda luta por posições, se quiser atacar é agora ou nunca. Na frente Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E) mantêm-se líderes e sacuduiram nas últimas duas horas a pressão de Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E) que estão novamente a duas voltas de distância.

Líderes desde a quinta hora, a equipa de Alexandre Andrade chegou a ter três voltas de avanço, mas nas últimas horas oscilou entre uma e duas e para já as margens estabilizaram já que depois de se ter rodado na frente, mito tempo entre os 10m45s e o 11m00, agora o rimot está nos 11m45 – 12m15s o que significa que estão em modo pré-gestão.

Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), são ainda terceiros mas a cerca de dois minutos, dos segundos classificados, pelo que a luta pelos dois últimos lugares do pódio está ao rubro tendo em conta que ainda faltam quatro horas.

Quarto posto para os líderes dos Challenger/T3, Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3 Rally), que rodam a 4 voltas dos líderes.

Pelo caminho ficaram os vencedores da prova do ano passado. Uma edição atribulada para a formação constituída pelo luso-francês Rui Carneiro e pelos franceses Laurent Poletti, Ronald Basso e Claude Fournier. Primeiro, a equipa começou a atrasar-se com problemas no pára-brisas, depois foi o motor do MMP e, finalmente, a quebra de uma peça no conjunto da roda traseira esquerda a obrigar a uma paragem, definitiva, nas boxes.

Filme da corrida

No final da primeira hora de prova a liderança estava na posse da equipa de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 que tinha nessa altura 1m08s de avanço para o MMP Buggy #7 de Manuel Aires com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro e na liderança da Challenger. Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan já tinha subido para quarto depois de um mau arraque de corrida onde apesar da pole, perdeu várias posições no arranque da corrida.

Uma hora depois era o MMP Buggy #7 de Manuel Aires que liderava, com 1m12s de avanço para Alexandre Andrade, com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro a 1m30s.

No final da terceira hora, Alexandre Andrade já tinha passado para a frente, com cerca de um minuto na frente de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 com o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, 1m23s mais atrás.

Mais uma hora, mais uma troca de posição com Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 a passar de novo para a frente, desta feita com significativo avanço para Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22. Terceiro lugar para o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, a quase quatro minutos do segundo classificado, com as margens a acentuarem-se na frente, decorridas que estavam 20/21 voltas ao Terródromo de Fronteira.

Ao cabo de cinco horas de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 voltou à liderança, com quase dois minutos de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vindo de trás, Amândio Alves, no MMP T3 Rally #4 passavam para a frente dos Challenger e para o terceiro lugar da geral, a 1 volta dos líderes.

No fim da sexta hora de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 mantinha a liderança, com 1m48s de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vencedores de 2017, os homens da equipa Tempo 24, liderados por Igors Skoks no Mitsubishi Pajero #6 passavam a ocupar a terceira posição, a 1 volta da frente. Findo o primeiro quarto de corrida, as equipas que mantêm o principal ascendente e se têm alternado na frente são Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 e o MMP Buggy #1 de Rui Carneiro.

Com 7h30 de prova Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E). lideravam com 2 voltas de avanço para Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), terceiro lugar para Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), a 4 Voltas, seguindo-se os líderes dos Challenger, Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), a 2 Voltas e Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), a 4 Voltas.

Passada a parte mais complicada da noite e a oito horas do fim das 24 Horas de Fronteira, se não existirem contratempos mecânicos significativos, tudo indica que a equipa dos Andrade vai alcançar a nona vitória na prova, e logo, precisamente 20 anos depois da estreia de Alexandre Andrade, que era um jovem de 19 anos quando o seu pai Mário Andrade com ele fez equipa pela primeira vez, em 2004.

Volvidos 20 anos, tudo corre sobre rodas para que o jovem, agora com 39 anos, regresse aos triunfos, o que já não sucede desde 2021.

Até aqui a corrida tinha mudado quatro vezes de líder, mas que a partir da quinta hora, viu a equipa composta por Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E) ir para a frente depois de um mau arranque e ao cabo de 16 horas lideravam com duas voltas de avanço para Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy da Cat.E), com Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), uma volta mais atrás, a 3 voltas dos líderes.

Com 18h00 de corrida e a seis do final, os líderes sentiram alguma pressão, pois chegaram a ter três voltas de avanço, mas nesta altura a margem tinha caído para uma volta, cerca de sete minutos para sermos mais precisos, pelo que com seis horas pelas frentes as coisas não estão decididas.

Até mais perto do final, basta ver o que sucedeu o ano passado quando um erro de colocação de combustível levou a que os líderes, os franceses Laurent Poletti, Franck Cuisinier, Ronald Basso e Adrien Favarel para o último turno de condução e Poletti teve de diminuir o andamento nas duas últimas voltas, para garantir que chegava ao final, o que ofi suficiente para perderem a corrida.

Portanto, como se percebe, tudo pode suceder a qualquer momento, qualquer razão é boa para perder ou ganhar em Fronteira, mas para já Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E), lideram com uma volta de avanço para Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), com Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), os vencedores de 2017, a 3 Voltas.

Quarto posto para os líderes dos Challenger/T3, Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3 Rally), que rodam a 5 Voltas dos líderes, com Marco Martins/Marco Marques/José Martins (Nissan Proto Pp), em quinto a 7 Voltas.

Classificação com 9h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 10h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 4 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 11h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 4 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 6 Voltas.

Classificação com 12h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 13h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 2 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 4 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 7 Voltas.

Classificação com 14h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 4 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 5 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 7 Voltas.

Classificação com 15h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 2 Voltas.

4️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 4 Voltas.

Classificação com 16h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 4 Voltas.

Classificação com 18h00 De Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

5️⃣º Marco Martins/Marco Marques/José Martins (Nissan Proto Pp), A 7 Voltas.

Classificação com 20h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas.

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally – Cat. Challenger), A 4 Voltas.

5️⃣º Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Cam-Am X3 Turbo – Cat.Challenger), A 7 Voltas.