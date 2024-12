24 Horas de Fronteira/16ª hora: Alexandre Andrade confortável na frente

A oito horas do fim das 24 Horas de Fronteira, se não existirem contratempos mecânicos significativos, tudo indica que a equipa dos Andrade vai alcançar a nona vitória na prova, e logo, precisamente 20 anos depois da estreia de Alexandre Andrade, que era um jovem de 19 anos quando o seu pai Mário Andrade com ele fez equipa pela primeira vez, em 2004.

Volvidos 20 anos, tudo corre sobre rodas para que o jovem, agora com 39 anos, regresse aos triunfos, o que já não sucede desde 2021.

Às 15h00 de ontem (sábado), 73 equipas partiram para os 1.440 minutos mais duros e imprevisíveis do todo-o-terreno da Europa. Como sempre, muitos milhares de espetadores acampados e espalhados ao longo dos 16,4 quilómetros de extensão da pista, têm testumnhado uma corrida que nas primeiras horas mudou quatro vezes de líder, mas que a partir da quinta hora, viu a equipa composta por Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E). irem para a frente depois de um mau arranque a ao cabo de 16 horas lideram com duas voltas de avanço para Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy da Cat.E), com Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), uma volta mais atrás, a 3 voltas dos líderes.

Classificação 16ª hora nos…

Challenger

1 #4 Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (MMP T3 Rally) 16:01:38.880

2 #75 Filipe Marques/Ricardo Martins/André Serrano/Gonçalo Oliveira (Can Am Mmp T3 X3 1000 Turbo) a 2 voltas

3 #26 Jérome Destringuez/Charles Roches/Hervé Crevecoeur/Benoit Pepe (Can-Am Maverick) a 3 voltas

Stock

1 #5 João Lourenço/Américo Santos/Carina De Castro/Igor Santos (Nissan Navara D22),

2 #12 Georgino Pedroso/Michael Braun/Rui Sousa Paulo Oliveira Isuzu D-Max(Tfs 85) a 5 voltas

3 #36 Sarah Senders/Flávio Alves/Twan Langenberg/Enno Hortulanus (Nissan Navara) a 14 voltas

Promoção A

1 #44 Diogo Rogério/André Luís/Luis Ferreira/Bruno Custódio/Lucas Subti (Suzuki Jimny)

2 #77 Joaquim Seiça/Ricardo Sismeiro/Gonçalo Fernandes/Pedro Ruivo (Suzuki Vitara) a voltas

Promoção B

1 #70 Joaquim Serrão/Luis Silva/Diogo Silva/Luis Lino/João Pinheiro (Peugeot 504 Pickup)

2 #28 Samuel Lima/André Fonseca/Mário Batista/Ivo Fernandes (Renault 4L) a 7 voltas

Promoção C

1 #65 João Vicente/André Vicente/Hugo Calado/Carlos Palma (Nissan Terrano I)

2 #40 Rui Gonçalves/Kala Senders/Marco Beumer/Yvet Senders (Nissan Terrano I) a 3 voltas

3 #37 Johannes Senders/Stijn Van Erp/Marcelo Paulino/Sjoerd de Bijl (Nissan Patrol GR) a 3 voltas

Filme da corrida

No final da primeira hora de prova a liderança estava na posse da equipa de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 que tinha nessa altura 1m08s de avanço para o MMP Buggy #7 de Manuel Aires com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro e na liderança da Challenger. Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan já tinha subido para quarto depois de um mau arraque de corrida onde apesar da pole, perdeu várias posições no arranque da corrida.

Uma hora depois era o MMP Buggy #7 de Manuel Aires que liderava, com 1m12s de avanço para Alexandre Andrade, com o MMP T3 Rally #2 de Gustavo Moura em terceiro a 1m30s.

No final da terceira hora, Alexandre Andrade já tinha passado para a frente, com cerca de um minuto na frente de Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 com o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, 1m23s mais atrás.

Mais uma hora, mais uma troca de posição com Rui Carneiro, no MMP Buggy #1 a passar de novo para a frente, desta feita com significativo avanço para Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22. Terceiro lugar para o Pro Pulsion Oryx #21 de Louis Lauilhé, a quase quatro minutos do segundo classificado, com as margens a acentuarem-se na frente, decorridas que estavam 20/21 voltas ao Terródromo de Fronteira.

Ao cabo de cinco horas de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 voltou à liderança, com quase dois minutos de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vindo de trás, Amândio Alves, no MMP T3 Rally #4 passavam para a frente dos Challenger e para o terceiro lugar da geral, a 1 volta dos líderes.

No fim da sexta hora de corrida, Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 mantinha a liderança, com 1m48s de avanço para Rui Carneiro, no MMP Buggy #1. Vencedores de 2017, os homens da equipa Tempo 24, liderados por Igors Skoks no Mitsubishi Pajero #6 passavam a ocupar a terceira posição, a 1 volta da frente. Findo o primeiro quarto de corrida, as equipas que mantêm o principal ascendente e se têm alternado na frente são Alexandre Andrade no MMC Proto A.C.Nissan #22 e o MMP Buggy #1 de Rui Carneiro.

Com 7h3o de prova Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E). lideravam com 2 voltas de avanço para Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), terceiro lugar para Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), a 4 Voltas, seguindo-se os líderes dos Challenger, Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), a 2 Voltas e Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), a 4 Voltas

Classificação com 9h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 1 Volta.

3️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 5 Voltas.

Classificação com 16h00 de Prova

1️⃣º Alexandre Andrade/Cédric Duple/Yann Morize/Florent Charvot (M.M.C. Proto A.C.Nissan – Cat.E).

2️⃣º Louis Lauilhé/Pierre Lauilhé/ Lucas Lambert (Pro Pulsion Oryx – Cat.E), A 2 Voltas

3️⃣º Igors Skoks/Rudolfs Skoks/Arvis Pikis (Mitsubishi Pajero – Cat.E), A 3 Voltas.

4️⃣º Rui Carneiro/Claude Fournier/Laurent Poletti/Ronald Basso (Mmp Buggy – Cat.E), A 3 Voltas.

5️⃣º Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis (Mmp T3 Rally), A 4 Voltas.

